S7 Space подала в суд на РКК «Энергия»

РКК «Энергия» — бывший владелец проекта «Морской старт», принадлежащего сейчас S7 Space. Суть иска не разглашается

Плавучий космодром Морской старт (Фото: Виктор Катаев / ТАСС)

Частная космическая компания S7 Space, владеющая проектом «Морской старт», подала иск в суд против предыдущего владельца проекта — корпорации «Энергия». Это следует из данных электронной картотеки суда.

Иск был подан в Арбитражный суд Московской области. Сумма иска — 11,3 млн руб.

26 февраля иск был принят судом к производству. Предварительное судебное заседание пройдет 9 апреля. Суть требований S7 в определении суда не разглашается.

Проект «Морской старт» представляет собой плавучий космодром. Он был создан в 1995 году как совместный проект Boeing, РКК «Энергия», норвежской Kvaerner и украинских КБ «Южное» и ПО «Южмаш». В 2009 году проект обанкротился, после чего перешел к РКК «Энергия». В мае 2014 года с платформы «Морского старта» произошел последний запуск.

В 2016 году «Морской старт» за $160 млн выкупила S7 Group, в апреле 2018 года сделка была закрыта. В течение ближайших 15 лет компания собирается провести около 70 космических запусков. Гендиректор S7 Space Сергей Сопов утверждал, что компания намерена вступить в конкуренцию со SpaceX Илона Маска.