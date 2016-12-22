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Суд в Нью-Йорке отклонил многомиллионный иск к Грефу и Сбербанку
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Суд в Нью-Йорке отклонил многомиллионный иск к Грефу и Сбербанку
Бизнес, 28 фев, 16:09
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Суд в Нью-Йорке отклонил многомиллионный иск к Грефу и Сбербанку
Иск компании PPF Management против Сбербанка и ряда других ответчиков, поданный в рамках дела об утере контроля над российским предприятием «Павловскгранит», отклонен. Сумма требований по иску составляла $750 млн
Герман Греф (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка отклонил иск компании PPF Management по делу об утере контроля над российским предприятием «Павловскгранит». Об этом РБК рассказали источники на банковском рынке. Эту информацию подтвердили в Сбербанке, который вместе со своим главой Германом Грефом и целым рядом других лиц и компаний выступал ответчиком по иску на $750 млн ($500 млн материального и $250 млн морального ущерба).

В Сбербанке пояснили, что иск, который был подан PPF Management LLC в конце 2016 года, был отклонен 27 февраля «как неподведомственный данному суду».

Помимо Грефа и Сбербанка ответчиками по иску были заявлены компания «Сбербанк Капитал» и ее генеральный директор Ашот Хачатурянц, «НЭО Центр» и его президент Олег Греф, а также совладелец Национальной нерудной компании (ННК) Юрий Жуков.

Поводом для многомиллионного иска стала ситуация вокруг российского предприятия по добыче щебня «Павловскгранит», крупнейшим владельцем которого до конца 2009 года был бизнесмен Сергей Пойманов.

В 2008 году предприятие получило кредит в Сбербанке на сумму 5,1 млрд руб. ($215 млн по курсу на 2008 год), однако погасить долги не сумело, поэтому Пойманов своей собственности лишился: банк передал ​права требования задолженности в «Сбербанк Капитал», а тот продал доли в «Павловскграните», чтобы погасить задолженность.

Консалтинговая компания «НЭО Центр» проводила оценку стоимости «Павловскгранита», а совладелец ННК Юрий Жуков предлагал Пойманову до продажи предприятия «Сбербанк Капиталом» урегулировать спор с банком путем объединения активов с ННК. Пойманов от предложения тогда отказался.

Бывший владелец «Павловскгранита» попытался оспорить решение о продаже своего актива в российских судах, но не преуспел и переуступил права требования компании PPF Management, зарегистрированной в США.

Компания, в свою очередь, пришла к выводу, что ответчики по иску «вступили в сговор» с целью рейдерского захвата предприятия, и подала в суд в Нью-Йорке.

Комментируя перспективы иска в январе 2017 года, Греф подчеркивал, что Сбербанк никогда не занимался рейдерством. «У нас [в числе активов] была бы вся страна после кризиса 2008–2009 годов», — сказал Греф (цитата по ТАСС).

Греф также указал, что банк неоднократно предлагал Пойманову различные варианты реструктуризации долга — вплоть до возможности конвертации его части в капитал​.

Авторы: Екатерина Литова, Наталья Демченко.
Теги: «Сбербанк» , Нью-Йорк
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