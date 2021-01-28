Нефтяники увеличат переработку для создания запасов перед пиком спроса

Комментируя итоги совещания, генеральный директор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов сказал РБК, что, согласно опубликованным на сайте СПбМТСБ февральским планам биржевых продаж нефтепродуктов крупнейшими нефтяными компаниями, график «Роснефти» пока не внушает оптимизма. Дело в том, что ее февральские планы по реализации нефтепродуктов более-менее согласуются с планами прокачки нефти на ее заводы. «Поскольку планы прокачек нефти на заводы были сформированы в середине января, возникает вопрос: куда «Роснефть» денет снятые с экспорта февральские объемы нефти?» — поинтересовался он.
Как отметил эксперт, возможные варианты ответа сводятся к экспорту сырья в других направлениях, например по трубопроводу «Дружба». «Либо, что более вероятно, план биржевых продаж на февраль сформирован на основе устаревшего производственного плана на февраль и не отражает перераспределения февральских объемов нефти между экспортом и переработкой на собственных НПЗ», — считает собеседник РБК.
Говоря о планах «Газпром нефти» на февраль, Турукалов отметил, что они также вызывают настороженность. «Судя по опубликованным планам, «Газпром нефть» в феврале может увеличить среднесуточное производство бензина на 19%, а выработка дизтоплива снизится примерно на 1%», — заявил он, добавив, что компания обычно реализует нефтепродукты в объемах, близких к плановым, в связи с чем важным индикатором для рынка являются суточные квоты компании.
Комментируя планы ЛУКОЙЛа, Турукалов дал прогноз, что компания в феврале все-таки может снизить выработку бензина и дизтоплива относительно январского уровня. Февральская суточная квота на выработку бензина у ЛУКОЙЛа снизилась на 22,4% относительно январской, а квота по дизтопливу упала почти на 34%.
«Примечательно, что три крупнейших производителя нефтепродуктов, на планы которых ориентируются участники рынка, опубликовали февральские планы биржевых продаж лишь 28 января. «Роснефть» и «Газпром нефть» сделали это до начала совещания в правительстве, а ЛУКОЙЛ — уже после начала совещания», — обратил внимание Турукалов.
Комментируя слова Сорокина и отвечая на вопрос, какие будут последствия для отрасли, если демпфер не скорректируют, но объем переработки нефти на НПЗ вырастет, он предположил, что может произойти снижение оптовых и мелкооптовых цен и, как следствие, снизится маржа НПЗ. «Однако важно понимать, что если мы учитываем при оценке маржи НПЗ демпферы, то также следует учитывать и обратный акциз на нефть, который увеличивается каждый год», — отметил он.
Отвечая на вопросы, что будет с ценами на АЗС и как скоро они последуют за динамикой выросших за месяц оптовых и позволят ли им вырасти хотя бы до уровня роста демпфера, Турукалов выразил мнение, что розничные цены будут корректировать не выше ожидаемого уровня инфляции, вероятно, за счет нефтепереработки. «Я думаю, что нефтяники пришли в правительство просить поменять демпфер и умолчали о том, что они не учитывают обратный акциз на нефть при расчете маржи НПЗ», — заключил эксперт.
РБК направил запросы в «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть». Представитель Минфина от комментариев отказался.
Авторы
Людмила Подобедова, Михаил Юшков