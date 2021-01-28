Нефтяники увеличат переработку для создания запасов перед пиком спроса

Минэнерго рекомендовало компаниям нарастить объем переработки нефти и накопить достаточно запасов в период до мая, однако каждой были даны свои рекомендации в связи с положением на рынке

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Все российские нефтяные компании согласились с февраля начать наращивание объемов переработки, а также увеличить совокупные запасы топлива. Об этом журналистам по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

Минэнерго рекомендовало компаниям нарастить объем переработки в следующие три-четыре месяца, чтобы полностью насытить рынок и биржу без роста оптовых цен, а также накопить достаточно запасов на период ремонта нефтеперерабатывающих заводов и перед весенней посевной, когда обычно наблюдается пик спроса на топливо.

Сорокин уточнил, что каждой компании даны собственные рекомендации в соответствии с ее положением на рынке, так как «нельзя просто пропорционально распределить». «Рост запасов будет поступательным — до 1,6–1,7 млн т к 1 мая», — сообщил он (цитата по ТАСС).

Замглавы Минэнерго отметил, что демпферный механизм отвечает задачам, для которых был создан. В прошлом году демпфер оказал существенную поддержку бюджету.