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Бизнес ,  
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Ввод жилья в России по итогам года отстал от нацпроекта почти на 9%

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

В 2019 году в России было построено 80,3 млн кв. м жилья, что на 6,1% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении Минстроя, поступившем в РБК. Это предварительные данные Росстата, уточняет министерство.

Окончательные итоги, по словам министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, будут опубликованы весной. «Но уже из предварительного результата видно, что показатель пересек отметку 80 млн кв. м по 2019 году. Прогнозы Минстроя оправдались», — приводятся в сообщении слова Якушева. Министр отметил, что «это очень хороший результат».

Ввод многоквартирных домов в 2019-м составил 43,5 млн кв. м, что на 0,6% выше показателя 2018-го. Кроме того, было построено или в первый раз поставлено на учет 36,8 млн кв. м индивидуальных жилых домов (+13,5%).

Итоговый объем ввода на 8,8% отстает от показателей нацпроекта «Жилье и городская среда», подсчитал РБК. Согласно нацпроекту, планировалось, что в прошлом году в России будет построено 88 млн кв. м жилья, в том числе 54,8 млн кв. м многоквартирных домов и 33,2 млн кв. м — частных.

Национальный проект «Жилье и городская среда» утвержден в декабре 2018 года. К 2024 году в России планируется строить 120 млн кв. м жилья ежегодно. Подразумевается, что к этому времени все жилье, которое строится с привлечением средств дольщиков, будет продаваться через эскроу-счета, а ставка ипотеки снизится до 7,9% (в ноябре 2019 года, по данным Единой информационной жилищной системы строительства, равнялась 9,2%).

Теги: жилье, строительство жилья
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