Объем сделок слияний и поглощений в мире приблизился к буму 2021 года

В 2025 году в мире было заключено 68 мегасделок стоимостью от $10 млрд каждая. Общий объем сделок M&A достиг $4,5 трлн, что почти на 50% выше уровня 2024 года

В 2025 году объем глобальных сделок по слиянию и поглощению (M&A, mergers and acquisitions) достиг $4,5 трлн, что почти на 50% выше уровня прошлого года, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Лондонской фондовой биржи.

Это второй по величине показатель за всю 40-летнюю историю наблюдений. Единственным годом, когда глобальный объем сделок был выше, стал 2021-й, когда мир продолжал борьбу с пандемией коронавируса. Тогда произошло объединение WarnerMedia с Discovery, а канадская железнодорожная компания Canadian Pacific Railway купила своего конкурента из США Kansas City Southern.

В уходящем году в мире было заключено 68 сделок стоимостью от $10 млрд каждая, что поспособствовало росту комиссионных доходов инвестбанков до $135 млрд, на 9% больше, чем в 2024-м. Более половины пришлось на США, где были заключены сделки на $2,3 трлн.

«Я не видел таких масштабных слияний и поглощений уже десять лет… Эти сделки действительно трансформируют целые отрасли», — заявил соруководитель инвестиционного банка Centerview Partners Тони Ким.

Крупнейшими сделками года FT называет борьбу Netflix и Paramount за Warner Bros Discovery, а также объединение железнодорожных операторов Union Pacific и Norfolk Southern, в результате которого будет создана первая в США трансконтинентальная железная дорога.

Участники рынка связывают всплеск активности в том числе с курсом администрации президента США Дональда Трампа на смягчение антимонопольного надзора. Это стимулирует компании брать на себя больший регуляторный риск, заявил представитель юридической фирмы Wachtell, Lipton, Rosen & Katz Эндрю Нуссбаум: «Они видят готовность регуляторов к конструктивному диалогу».

Общее число небольших сделок в этом году сократилось на 7%, достигнув самого низкого уровня с 2016 года. Объем сделок с участием частного капитала вырос более чем на 25%, до $889 млрд, но отстает от общего рынка. В числе крупнейших - продажа издателя видеоигр Electronic Arts за $52,5 млрд частному консорциуму инвесторов, в который вошли Суверенный фонд Саудовской Аравии и компания зятя Трампа Джареда Кушнера Affinity Partners.