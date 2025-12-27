Добыча алмазов в мире упадет до минимума с 1990-х

Мировая добыча алмазов по итогам 2025–2026 годов опустится ниже 100 млн каратов — минимума за 30 лет. Среди причин — истощение действующих месторождений и целенаправленное сокращение добычи для поддержания цен

Вид на кимберлитовую трубку алмазного карьера «Мир» (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Добыча алмазов в мире приближается более чем к 30-летнему минимуму. Уже по итогам 2025 года ее объем может достичь 98–99 млн каратов против 105 млн каратов, добытых в 2024-м, следует из прогноза АЛРОСА (ALRS), крупнейшего алмазодобытчика России. Снижение может продолжиться в 2026-м и составить 95 млн каратов. Это примерно на треть ниже уровней 2017–2018 годов, когда добыча достигала 150 млн каратов. Последний раз добыча опускалась ниже отметки 100 млн каратов более 30 лет назад — в 1989 году.

По оценкам начальника управления корпоративных финансов и связей с инвесторами АЛРОСА Сергея Тахиева, основная причина — стратегическое сокращение производства компаниями в попытке сохранить рентабельность.

Восстановление отрасли, по его прогнозу, будет постепенным. Мировая добыча может вернуться к уровню 115–120 млн каратов только к 2027–2028 годам. Важным условием для этого Тахиев считает изменение стратегии одного из ключевых игроков рынка — компании De Beers.

«Восстановление цен в любом случае должно быть. De Beers несет убыток на уровне EBITDA. Сейчас они находятся в стадии продажи, поэтому максимизируют свой денежный поток без учета баланса рынка. Это не может длиться вечно», — говорит представитель АЛРОСА. Он предположил, что ситуация изменится после смены собственника у конкурента. «Как только они перейдут в руки новому собственнику, у которого будет долгосрочный стратегический план относительно сектора, я думаю, что и они начнут себя вести рационально», — отметил Тахиев.

В мае британская горнодобывающая компания Anglo American, которая является акционером De Beers с 1926 года, объявила о планах продать этот актив. Anglo American владеет 85% De Beers с 2011 года, еще 15% принадлежат правительству Ботсваны. В июле президент Ботсваны Дума Боко заявил, что Ботсвана «банкротится» из-за неэффективности De Beers, и предложил взять продажу алмазов под государственный контроль. Однако эксперты сомневаются в финансовой возможности такого шага: валютные резервы страны сократились до $3,5 млрд, а для выкупа доли потребуется больше средств. Сообщалось, что власти Анголы тоже рассматривали возможность покупки миноритарного пакета акций De Beers: соответствующую заявку подала в Anglo American ангольская государственная компания Endiama, занимающаяся добычей, обработкой и продажей алмазов.

Что происходит у АЛРОСА

В марте стало известно, что АЛРОСА приняла решение о временной приостановке добычи на нескольких низкорентабельных месторождениях в рамках программы повышения эффективности. С 1 апреля была законсервирована добыча на россыпных месторождениях в долине реки Анабар (Хара-Мас и Очуос), которые принадлежат компании «Алмазы Анабара» (дочернее предприятие АЛРОСА), а с 15 июня — на Верхне-Мунском месторождении (карьеры «Заполярный» и «Магнитный»). Объекты обеспечивали менее 1 млн каратов алмазов в год (порядка 3% от общего производства компании). Отмечалось, что мера позволит компании сократить прямые затраты на 9 млрд руб. в течение года.

Временная приостановка добычи на данных месторождениях проведена в режиме «горячей консервации» — в таких условиях инфраструктура объектов поддерживается, что позволяет вводить их по мере восстановления мирового алмазного рынка.

АЛРОСА сообщала, что приостановка этих объектов может отразиться на показателях компании в 2026 году — отложенный эффект обусловлен тем, что обогащение добытой на месторождениях руды продолжится вплоть до следующего года.

По итогам 2025-го АЛРОСА добыла 29,7 млн каратов алмазов (на 14% меньше, чем в 2024-м), сообщал гендиректор компании Павел Маринычев. По его прогнозу, добыча в 2026-м упадет еще на 14–15% и составит 25–26 млн каратов алмазов. По мере восстановления рынка добыча выйдет на прежние уровни — и составит 29–30 млн каратов, сказал он.

Какой прогноз дают аналитики

Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал», согласен с тем, что до восстановления прежних мировых уровней добычи пройдет более 1–2 лет. Компании продолжат сдерживать уровень производства либо сокращать его для восстановления уровня цен — и это потребует от них совместных усилий. «Лишь после того как цены на алмазы выйдут на уровень более $150 за карат, можно будет очень постепенно наращивать добычу», — говорит он.

По данным статистики Индии и компании «АЛРОСА», средняя цена за карат алмаза за 11 месяцев 2025 года составила $116. В 2024 году она находилась на уровне $120, в 2023-м — $139, в 2022-м — $159. В 2021 году цена карата алмаза составляла $116, а в пандемийном 2020-м — $94.

Текущая конъюнктура формируется целым комплексом факторов, поясняет Игорь Расторгуев, ведущий аналитик AMarkets. С одной стороны, структурный — истощение ресурсной базы создает предпосылки для дефицита предложения. С другой — рынок испытывает давление из-за затоваренности складов в Индии, где запасы вдвое превышают историческую норму. Они накопились в период роста цен 2021–2022 годов, когда огранщики закупались «впрок». В настоящее время эти запасы медленно сокращаются, но пока сдерживают спрос на новое сырье. Параллельно усиливается конкуренция со стороны синтетических алмазов, напоминает эксперт, — их доля на рынке США выросла с 3% в 2020 году до 17% в 2024-м, а цены упали на 65–85% относительно природных камней. Кроме того, санкции Евросоюза и США против российских алмазов также перестраивают традиционные цепочки поставок, что добавляет неопределенности. Наконец, снижение покупательской активности в Китае, одном из ключевых потребителей, отражает общую экономическую нестабильность в регионе.

В то же время спрос на конечную продукцию — бриллиантовые украшения — демонстрирует устойчивый рост. По словам Бориса Красноженова, начальника управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка, объем рынка таких изделий вырос с $76 млрд в 2018 году до более чем $82 млрд в 2023–2025 годах. Движущих сил, по его мнению, две.

«Бриллианты покупают в основном люди, относящиеся к хайнетам (High Net Worth Individuals. — РБК) — то есть к категории высокообеспеченных лиц с ликвидными активами стоимостью более $1 млн, — а их количество в мире растет», — поясняет эксперт. По его данным, численность этой группы удваивается каждые десять лет. Второй фактор — глобальное перераспределение благосостояния из развитых экономик Запада в сторону стран глобального Юга, прежде всего Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). «АТР — это основной локомотив роста, на него в период с 2025 до 2028 года придется 70–75% роста», — говорит Красноженов. Хотя США сохраняют за собой около 50% общего потребления ювелирных украшений, именно АТР обеспечивает динамику. В совокупности с ростом общего благосостояния и глобального ВВП в долларовом выражении это поддерживает прогноз по всему рынку ювелирных изделий на уровне $460 млрд к 2028 году.