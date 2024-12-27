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«Коммерсантъ» сообщил о росте цен на безалкогольные напитки до 15%

«Коммерсантъ»: с начала 2025-го цены на безалкогольные напитки вырастут на 9–15%
Планируемое повышение отпускных цен производители обосновали высокой инфляцией, подорожанием упаковки на 6–8,5%, а также увеличением рыночной стоимости кофейных зерен: арабики — на 28%, робусты — на 66%, пишет «Коммерсантъ»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

С начала 2025 года цены на безалкогольные напитки могут вырасти в среднем от 9 до 15% в зависимости от категории, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма шести производителей к ретейлерам.

Так, с 1 января цены на напитки планируют поднять «Сады Придонья» и «Рычал-су», с 15 января — «Черноголовка» и ООО «Маркет-трейд» (дистрибьютор), а с февраля — «Мултон Партнерс» и «Боржоми». Собеседник «Коммерсанта» из крупной торговой сети подтвердил эту информацию и добавил, что сильнее всего производители поднимают цены на газировку.

Как следует из письма «Мултон Партнерс» (ранее Coca-Cola HBC; сок «Добрый»), компания повысит цены на безалкогольную продукцию в среднем на 9,1%: в частности, на соки повышение составит 9,3%, на кофе — 11,3%. Такое повышение в компании обосновали подорожанием в текущем году упаковки на 6–8,5%, сырья для напитков, а также увеличением рыночной стоимости кофейных зерен: арабики — на 28%, робусты — на 66%. Кроме этого, возросли затраты на автоперевозки, обслуживание оборудования и индексацию коммунальных услуг, подчеркнули в «Мултон».

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В «Рычал-су» (выпускает одноименную воду и напиток под брендом «Мевер») уведомили сети об увеличении отпускных цен на 15%. При этом, как говорится в письме компании, в зависимости от региона повышение может быть и выше. Помимо роста себестоимости производства в качестве аргументов повышения цен компания приводит высокую инфляцию и ослабление курса рубля. В «Боржоми» среди прочих причин назвали высокую ключевую ставку ЦБ (21% на конец 2024 года) и рост стоимости складского, производственного и логистического персонала.

В ассоциации «Союзнапитки» (объединяет крупных производителей соков, воды, газированных напитков) пояснили «Коммерсанту», что повышение стоимости на продукцию происходит в рамках общих инфляционных процессов. В то же время в ассоциации указали, что резкое повышение стоимости напитков может привести к снижению продаж.

В Минсельхозе заявили газете, что внутренний рынок в полной мере обеспечен безалкогольными напитками и на полках представлен богатый ассортимент продукции в разных ценовых категориях. По данным министерства, в январе—октябре 2024 года было выпущено 875 млн дал подобной продукции, что на 8,3% больше год к году.

Рост цен к 16 декабря с начала года составил 9,14%, следует из данных Росстата. При этом ЦБ в своем последнем прогнозе, опубликованном в октябре, ожидал, что инфляция по итогам года составит 8–8,5%. Но позднее советник председателя Банка России Кирилл Тремасов констатировал, что показатель по итогам года будет выше официального прогноза, а по его личному мнению, уйдет выше отметки в 9%. Цель ЦБ по инфляции — 4%, ее планируется достичь в 2026 году.

Вместе с тем инфляционные ожидания населения России в декабре 2024 года достигли 13,9%, следует из данных опроса инФОМ. Это максимальное значение с декабря прошлого года. Исторический же максимум по этому показателю был достигнут в марте 2022-го, тогда ожидания за месяц резко выросли с 13,5 до 18,3%.

На фоне роста инфляции ЦБ с июля 2024 года повышает ключевую ставку, к декабрю она достигла 21%. На последнем заседании совета директоров регулятор неожиданно отказался от ее дальнейшего повышения и сохранил на том же уровне, объяснив это наличием предпосылок для дезинфляционных процессов. Президент России Владимир Путин называл тревожным сигналом рост цен, но выражал уверенность в принятии взвешенного и соответствующего «критериям сегодняшнего дня» решения ЦБ.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
рост цен газировка соки производители Ретейлеры
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