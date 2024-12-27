В США умер «спасший» Time Warner и Citigroup Ричард Парсонс

Парсонс был кризис-менеджером в крупных компаниях, а также консультировал президентов США. Так, он помог Time Warner выбраться из кризиса после неудачного слияния на $165 млрд, а позже помог Citigroup преодолеть кризис 2008 года

Ричард Парсонс (Фото: Vince Bucci / Getty Images)

Американский бизнесмен Ричард Парсонс, в разное время возглавлявший медиакомпанию Time Warner и банковскую группу Citigroup, скончался в возрасте 76 лет, передает CNN. Как пишет The New York Times (NYT), причиной смерти Парсонса стал рак.

CNN называет Парсонса одним из самых известных чернокожих руководителей корпоративной Америки. Он помогал крупным компаниям преодолевать кризисы, а также консультировал президентов США, входил в советы директоров Estee Lauder и финансовой компании Lazard.

Как отмечает телеканал, бизнесмен помог Time Warner выбраться из кризиса после неудачного слияния на $165 млрд с AOL. С Парсонсом в качестве генерального директора Time Warner сократила свой долг примерно вдвое и вышла на устойчивый рост.

Затем Парсонс был назначен председателем правления Citigroup и провел сложный и крайне необходимый процесс структурирования после финансового кризиса 2008 года, который привел к крупнейшему банковскому краху в истории США.

«Дик сыграл огромную роль в создании Time Warner, но также был одним из величайших «решателей» проблем, которых когда-либо видела эта индустрия. Вот почему многие из нас смотрели на него с уважением и искали его мудрого совета», — заявил генеральный директор Warner Bros. Discovery и друг Парсонса Дэвид Заслав. По его словам, Парсонс был «жестким и блестящим переговорщиком, всегда стремящимся создать что-то, где обе стороны выиграют».