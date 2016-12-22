Владимир Лисин за год заработал больше всех среди российских бизнесменов

Совокупное состояние 500 богатейших бизнесменов мира выросло за год на $1 трлн, среди россиян наибольший прирост — у основного владельца НЛМК Владимира Лисина

Владимир Лисин (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Самые обеспеченные люди мира в 2017 году стали на $1 трлн богаче, при этом по итогам прошлого года их состояние выросло только на $237 млрд, сообщает Bloomberg. Совокупное состояние людей, попавших в индекс миллиардеров Bloomberg, выросло на 23%.

Согласно информации агентства, среди россиян больше всех разбогател Владимир Лисин, глава совета директоров НЛМК. Его состояние за год, по данным на 27 декабря, выросло на $4,89 млрд, до $18 млрд.

При этом самым обеспеченным россиянином стал основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — его состояние агентство оценило в $19,5 млрд, прирост за год составил $2,53 млрд.

В этом году цены на сталь росли и продолжают расти благодаря экологической политике Китая, закрывшего ряд металлургических производств. Этот стальной бум и позволил заработать металлургам, в том числе НЛМК Владимира Лисина и «Северстали» Алексея Мордашова, пояснил директор корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов.

Агентство отмечает, что 27 богатейших людей России «оставили в прошлом экономические проблемы, последовавшие за аннексией Крыма в 2014 году», их совокупное состояние выросло на $29 млрд, до $275 млрд. Это больше их состояния до введения западных санкций.

Но больше всего, на $177 млрд (65%), выросло совокупное состояние миллиардеров из Китая, пишет агентство. Тем не менее первенство по числу миллиардеров остается за США, пишет агентство. 159 граждан Соединенных Штатов увеличили свое совокупное состояние на $315 млрд, до $2 трлн.

58 миллиардеров из 500, представленных в списке Bloomberg, стали беднее в уходящем году. По данным агентства, они потеряли $46 млрд. Среди них — глава телекоммуникационной корпорации Altice Патрик Драи (минус $4,1 млрд, до $6,3 млрд) и саудовский принц Аль-Валид (минус $1,8 млрд, до $17,8 млрд).

На прошлой неделе рейтинг владельцев самых быстрорастущих капиталов года представил Forbes. Первое место в нем занял основатель Amazon Джефф Безос, активы которого увеличились на $33,8 млрд. В конце октября его состояние превысило состояние Билла Гейтса.

Российским бизнесменом года по версии Forbes стал председатель наблюдательного совета «Альфа-Групп» Михаил Фридман.