Закрывшегося детского ретейлера «Банана-Мама» купили за $1

Инвестиционный фонд Boost объявил о приобретении бизнеса «Банана-Мама», некогда одной из крупнейших сетей детских товаров в России. Сумма сделки составила $1

Фото: Евгений Дудин / «Коммерсантъ»

О том, что Boost договорился о покупке 100% бизнеса «Банана-Мама», «ранее существовавшей крупнейшей федеральной сети магазинов детских товаров», говорится в сообщении, которое разместили у себя на странице в Facebook сам фонд и основатель сети «Банана-Мама» Олег Яковлев. Согласованная цена сделки составляет $1, указано в сообщении.

Для целей сделки стороны согласовали определения «бизнес «Бизнес-Мама» и «ключевые активы», рассказала РБК президент Boost Анна Мария Серафима Раевская-Репнина. «Общая стоимость активов не раскрывается. Стратегия развития и планы по открытию магазинов будут озвучены в ближайшее время, — сообщила она. — Стороны планируют в течение ближайших трех месяцев осуществить формирование капитала бизнеса «Банана-Мама». Boost планирует активно развивать проект, бренд будет международным, а головная компания холдинга будет находиться за пределами России, добавила глава инвестфонда.

По словам Раевской-Репниной, согласно акционерным договоренностям покупатель предоставит «Олегу Яковлеву юридическую защиту по уголовным и гражданским делам, инициированным против него, это является частью сделки».

Первый магазин «Банана-Мама» открылся 17 апреля 2004 года в Москве. Выручка сети в 2008 году составила около $300 млн. В 2008–2009 годах компания столкнулась с финансовыми проблемами: она не смогла выполнить свои обязательства перед держателями облигаций и поставщиками. Как рассказывал РБК сам Яковлев, в феврале 2009 года один из сотрудников Альфа-банка, основного на тот момент кредитора сети, предложил ему передать 100% акций компании банку взамен на снятие с него долгового поручительства на сумму $15 млн. Бизнесмен предложение не принял и покинул страну. В августе 2011 года Яковлев был объявлен в розыск в рамках дела о мошенническом хищении кредита у Альфа-банка.



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