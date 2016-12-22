Производители бытовой техники ответили Путину о сборе за утилизацию

Президент России Владимир Путин предложил подумать о введении утилизационного сбора для производителей крупной бытовой техники. За утилизацию таких отходов бизнес уже платит, напомнили производители

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Производители и импортеры бытовой техники уже уплачивают экологический сбор за утилизацию отходов, указано в письме Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет производителей техники Whirlpool, Beko, LG, Panasonic, Philips и др.) на имя главы администрации президента России Антона Вайно (документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили в РАТЭК).

Поводом для обращения стало высказывание российского президента Владимира Путина, сделанное в понедельник, 25 декабря: на встрече с руководством палат Федерального собрания президент предложил подумать об утилизационном сборе для производителей. ​ «Что касается вот этих крупных отходов (телевизоры, холодильники и другая крупная техника), надо подумать. Я не говорю, что нужно сейчас вводить немедленно. Надо подумать, чтобы не обременять, конечно, экономику и производителя, но тем не менее у нас в отрасли существует же утилизационный сбор, и он дает возможность создавать соответствующие кластеры производства по утилизации и переработке вот этих машин, которые вышли из употребления», — заявил Путин. Таким образом он ответил на высказывание председателя думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, который обратил внимание на скопление крупных бытовых отходов во дворах.

Государством уже созданы все необходимые условия для создания инфраструктуры отходов от использования товаров, говорится в письме РАТЭК. Сейчас введен экологический сбор, и появление еще одного налога, утилизационного сбора, нецелесообразно, отмечается там же. Ставки существующего налога составляют 26,5 тыс. руб. за одну тонну бытовой техники и установлены постановлением правительства в апреле 2016 года.

Сейчас производители и импортеры техники должны утилизировать отходы, исходя из норматива — 5% от ввезенного или произведенного товара (в натуральном весе), рассказывает представитель ассоциации «СКО Электроника-утилизация», которая объединяет в том числе Sony, Indesit, Panasonic и других. Иначе компания должна заплатить налог, исходя из ставки платежа примерно 26,5 тыс. за одну тонну продукции, поясняет он.

При этом РАТЭК разделяет высказанное предложение усилить ответственность за нарушение правил утилизации, говорится в письме. Но оно должно быть привязано к введению ответственности региональных властей и органов местного самоуправление за создание специальных мест сбора крупногабаритных отходов, считают в ассоциации. Основной проблемой остается сбор отходов от населения. Сегодня такой системы в России нет, подтверждает представитель «СКО Электроника-утилизация».