Бизнес
0

Компания — организатор «стероидной Олимпиады» выйдет на биржу

Компания — организатор «стероидной Олимпиады» договорилась о слиянии с компанией-пустышкой A Paradise Acquisition специально для выхода на биржу. Компанию поддерживает сын президента США Дональд Трамп-младший
Питер Тиль
Питер Тиль (Фото: Marco Bello / Getty Images)

Компания The Enhanced Games (Enhanced) договорилась о слиянии с A Paradise Acquisition (A Paradise), чтобы выйти на биржу. Об этом говорится в совместном заявлении организаций.

Как отмечается в сообщении, «A Paradise» является «компанией с пустым чеком» (SPAC), ее основное направление деятельности — поглощение других компаний.

SPAC (a special purpose acquisition company) — это компании, созданные специально для слияния с другой частной компанией, которая желает выйти на биржу, минуя процедуру IPO. У SPAC нет ни активов, ни истории деятельности, ни бизнес-плана — это фактически пустышки.

ФРИИ проведет IPO холдинга с «дойными газелями»
Технологии и медиа
Кирилл Варламов

Cтоимость Enhanced предварительно оценивается в $1,2 млрд. Компания ожидает, что после закрытия сделки валовая выручка составит до $200 млн.

Завершение объединения бизнеса, при условии одобрения регулирующих органов, приведет к тому, что Enhanced станет публичной компанией под названием Enhanced Group Inc., акции которой будут котироваться на фондовой бирже Nasdaq под тикером «ENHA».

Непосредственно перед заключением сделки об объединении бизнеса Enhanced привлекла $40 млн, в основном от существующих акционеров, путем частичного размещения в форме простого соглашения о будущем капитале (SAFE). Оно конвертируется в акции публичной компании Enhanced после завершения объединения бизнеса.

Простое соглашение о будущем капитале (SAFE) — это финансовый контракт, который стартапы используют для привлечения инвестиций на ранних стадиях финансирования. Инвестор предоставляет деньги стартапу, получая взамен право на конвертацию инвестиций в акции компании в будущем, когда будет пройден определенный этап.

Если слияние не будет завершено, инвесторы SAFE станут акционерами Enhanced Ltd, предоставив выделенный капитал для проведения первых игр Enhanced Games 2026 года.

Enhanced Games — это частный спортивный проект, который позиционирует себя как альтернативу Олимпиаде. В рамках соревнований, которые пока не проводились, спортсменам будет разрешено использовать препараты и технологии для улучшения физических возможностей — то, что в обычном спорте запрещено правилами антидопинга. Потому, как отмечает Financial Times (FT), проект прозвали «стероидной Олимпиадой». Участникам разрешено применять любые вещества, одобренные Управлением по санитарному надзору за продуктами и лекарствами (FDA) США. Однако запрещены наркотики, такие как кокаин и героин. Несмотря на отсутствие традиционного допинг-контроля, организаторы обещают тщательное медицинское обследование участников, чтобы обеспечить их безопасность.

«Это опасно». В США миллиардеры проведут «Олимпиаду на стероидах»
Спорт
Фото: Oli Scarff / Getty Images

Первые Enhanced Games, где спортсменам будет разрешено принимать допинг, должны состояться в Лас-Вегасе в мае 2026 года. Как пишет FT, Enhanced поддерживают бывший главный исполнительный директор PayPal Питер Тиль (состояние — $24,8 млрд по версии Forbes), сын президента США Дональд Трамп-младший, а также саудовский принц Халед бин Аль-Валид бин Талал и другие инвесторы.

На соревнования, организуемые The Enhanced Games, в частности, заявились Бен Прауд — британский пловец, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года и чемпион мира по плаванию на дистанции 50 метров вольным стилем (2025), Фред Керли — американский спринтер, трехкратный чемпион мира, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в беге на 100 м (2020, 2024), и другие именитые спортсмены.

Татьяна Зыкина
IPO стероиды допинг выход на биржу
