От стартапа до IPO: как государство помогает малому и среднему бизнесу

Фото: Регина Уразаева для РБК

Сейчас российское правительство предлагает ряд программ поддержки для молодых компаний из сфер технологий и IT, в их числе — стратегическая инициатива «Взлет — от стартапа до IPO», предложенная в 2021-м и утвержденная в 2022 году в соответствии с задачами национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Курируют стратегическую инициативу Минэкономразвития и Корпорация МСП в части льготного кредитования.

В числе инструментов, которые предлагает инициатива «Взлет — от стартапа до IPO», — льготные кредиты под 3% для инновационных и технологических компаний, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Эти деньги можно потратить на оборотные и инвестиционные цели: модернизировать производство, закупить необходимое сырье, уплатить налоги, включая НДФЛ, профинансировать участие в тендере.

Кто может претендовать на господдержку

На программу поддержки может претендовать бизнес из 16 различных сфер, например:

искусственного интеллекта;

коммуникационных технологий;

интернета вещей;

новых производственных и генетических технологий;

биотехнологии и фармацевтики;

технологии новых материалов и других отраслей.

«Речь не идет исключительно про IT-сектор. Это и инженеры, и ученые, специалисты в области биотехнологий, фармацевтики. Сейчас особенно высок потенциал высокотехнологичных МСП, и задача государства — создать условия для развития этого потенциала», — рассказывал министр экономического развития Максим Решетников.

Сама компания, чтобы претендовать на поддержку, должна не только быть субъектом МСП, но и показывать высокие финансовые результаты: получать в год больше 100 млн руб. и «прирастать» за этот же период как минимум на 12%.

Для получения кредита нужно несколько шагов: подать заявку через цифровую платформу МСП.РФ, после чего ее проверит МСП Банк и запросит необходимые документы. Последний этап — Корпорация МСП должна оценить, соответствует ли заемщик категории высокотехнологичных компаний.

Востребована ли программа поддержки

Такая мера поддержки высокотехнологичных компаний оказалась достаточно востребованной, отмечал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. «Что особенно важно, расширяется и география охвата программы — если в первые недели запуска более 80% обращений бизнеса приходилось на Москву и Санкт-Петербург, то сейчас кредиты получили высокотехнологичные МСП из 34 регионов России», — подчеркивал он.

Программа была запущена в апреле 2022 года. К июлю 2023 года уже более 140 высокотехнологичных компаний сегмента МСП заключили договоры на общую сумму 22,8 млрд руб.

Способствовало расширению числа участников и проведенное правительством смягчение условий участия: например, теперь нет ограничений по количеству кредитных договоров в рамках программы, стали проще условия расчета темпов роста выручки. Кроме того, компании могут обратиться в Корпорацию МСП за консультацией, и специалисты помогут собрать необходимые документы и подать их в банк.

«Взлет» на практике

Среди заемщиков, получивших финансирование в МСП Банке, высокотехнологичная инжиниринговая компания «Аэрогаз» — участник проекта «Сколково». Компания внедряет решения для переработки и эффективного использования газа. Ей открыта кредитная линия на 500 млн руб., которые «Аэрогаз» планирует направить на пополнение оборотных средств, чтобы исполнять контракты с крупнейшими представителями газового и нефтяного рынка. Например, среди клиентов компании — «Роснефть», «Газпромнефть» и НОВАТЭК.

Другие участники программы — высокотехнологичная компания «Пневмаш», которая выпускает горно-шахтное оборудование, а также «Аурика», производящая слуховые аппараты. Например, последняя направила 110 млн руб. на увеличение объемов производства.

Кроме того, льготные кредиты получил производитель «ДиборЭкспорт» — он направил 250 млн руб. на производство оборудования для сельского и лесного хозяйства. Льготное финансирование в размере 240 млн руб. также одобрили для предприятия «СПБ» из Санкт-Петербурга — компания занимается созданием средств криптографической защиты информации.

Какие еще меры поддержки предлагают власти

Помимо кредитов в рамках программы компании могут получить помощь с закупками и гранты.

Помощь в доступе к закупкам. Корпорация МСП помогает отобрать нужные закупки по планам заказчиков, информирует их о подходящих для них по условиям компаниях, проводит совместные встречи. Кроме того, специалисты Корпорации оказывают правовую, консультационную поддержку: например, помогают с оформлением патентов и получением сертификатов на рынке других стран.

Гранты. Компании могут получать гранты на доработку своей продукции под требования крупных корпораций-заказчиков. Главное условие — такие проекты должны реализовываться с использованием приоритетных технологий. В их число входят, например, искусственный интеллект, сети 5G, квантовые сенсоры, перспективные космические системы. Максимальный размер гранта — 250 млн руб. сроком на три года. За 2022 год более 30 технологических компаний получили эти гранты на 4,7 млрд руб. При этом было решено продолжить работу по программе в 2023 году, подчеркивал замглавы Минэкономразвития Максим Колесников.

Со стороны заказчиков в программе участвуют 22 российских корпорации, в том числе «Газпром», РЖД, «Роснефть», «Росатом», «КАМАЗ» и другие крупные игроки.