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«Газпром нефть» объявила тендер на исследование превращения газа в алмазы
Целью исследования названо изучение возможностей повышения эффективности использования углеводородного газа за счет его превращения в «твердый продукт», в том числе путем синтеза алмазов
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Научно-техническое подразделение «Газпром нефти» (Фото: Стоян Васев / media.gazprom-neft.ru)

«Газпромнефть НТЦ» (научно-техническое подразделение «Газпром нефти») объявило конкурс на проведение научно-технических исследований процесса «превращения газа в твердый продукт». Одним из возможных конечных продуктов, согласно материалам компании, являются синтетические алмазы.

Победителю тендера предстоит, в частности, смоделировать опытную передвижную установку для производства твердых материалов (в том числе алмазов) из углеводородного сырья, уточняет «Интерфакс».

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Синтез алмазов из богатых углеродом газов успешно ведется уже несколько лет. Еще в 2002 году журнал Nature сообщал, что ученые из вашингтонского Института Карнеги разработали новый метод выращивания алмазов на алмазной же подложке. В 2007 году разработчиками был получен патент на технологию, позволяющую «получать достаточно крупный монокристаллический алмаз высокого качества с высокой скоростью роста». А позднее сообщалось, что руководитель исследований Рассел Хемли утверждал, что его технология позволяет выращивать из водородно-метановой смеси алмазы с футбольный мяч и больше.

На сайте российской компании «Оптосистемы» говорится, что осаждение алмаза на подложку происходит после того, как смесь углеводорода (например, метана) и водорода распадается в СВЧ-плазме, поддерживаемой мощным микроволновым излучением.

В 2016 году в опубликованной в журнале «Нефтегазохимия» статье «Алмазы из природного газа» указывалось, что «высокая ценность алмазных материалов является стимулом получения их из органического сырья». При этом также подчеркивалось, что именно нефтяная промышленность является одним из основных потребителей искусственных алмазов, которые необходимы для алмазных головок, используемых при бурении скважин.

Заявки от претендентов «Газпромнефть НТЦ» планирует принимать до 2 октября 2019 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Газпром нефть», алмаз
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