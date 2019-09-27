«Газпром нефть» объявила тендер на исследование превращения газа в алмазы

Целью исследования названо изучение возможностей повышения эффективности использования углеводородного газа за счет его превращения в «твердый продукт», в том числе путем синтеза алмазов

Научно-техническое подразделение «Газпром нефти» (Фото: Стоян Васев / media.gazprom-neft.ru)

«Газпромнефть НТЦ» (научно-техническое подразделение «Газпром нефти») объявило конкурс на проведение научно-технических исследований процесса «превращения газа в твердый продукт». Одним из возможных конечных продуктов, согласно материалам компании, являются синтетические алмазы.

Победителю тендера предстоит, в частности, смоделировать опытную передвижную установку для производства твердых материалов (в том числе алмазов) из углеводородного сырья, уточняет «Интерфакс».

Синтез алмазов из богатых углеродом газов успешно ведется уже несколько лет. Еще в 2002 году журнал Nature сообщал, что ученые из вашингтонского Института Карнеги разработали новый метод выращивания алмазов на алмазной же подложке. В 2007 году разработчиками был получен патент на технологию, позволяющую «получать достаточно крупный монокристаллический алмаз высокого качества с высокой скоростью роста». А позднее сообщалось, что руководитель исследований Рассел Хемли утверждал, что его технология позволяет выращивать из водородно-метановой смеси алмазы с футбольный мяч и больше.

На сайте российской компании «Оптосистемы» говорится, что осаждение алмаза на подложку происходит после того, как смесь углеводорода (например, метана) и водорода распадается в СВЧ-плазме, поддерживаемой мощным микроволновым излучением.