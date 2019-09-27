Авиакомпании начали указывать при онлайн-регистрации места с детьми

Информацию о том, какие места на борту займут дети, своим клиентам начали давать две японские авиакомпании

Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС

Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) начала показывать, какие места в самолете займут дети в возрасте до двух лет, пишет The Japan Times. Эту информацию можно увидеть на сайте перевозчика при регистрации на рейс.

На нововведение обратил внимание пользователь Twitter, поблагодаривший компанию за предупреждение о том, на каких местах во время 13-часового перелета будут сидеть дети.

Как отмечает The Sun, функция доступна только тем, кто регистрируется на сайте JAL, и недоступна тем, кто пользуется сторонними ресурсами.

Представитель JAL подтвердила, что у клиентов авиакомпании есть возможность увидеть, какие места на борту займут дети. По меньшей мере еще одна японская авиакомпания — All Nippon Airways (ANA) — предлагает то же самое «уже какое-то время», сообщил ее представитель. Когда появилась новая функция, в ANA и JAL не уточнили.