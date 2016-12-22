Российские производители попросили у Минпромторга защиты от Huawei и ZTE

Доля отечественной продукции на российском рынке телеком-оборудования составляет не более 8%, сетуют производители. Более 90% рынка заняты иностранными производителями, уверяют они и предлагают комплекс мер по изменению ситуации

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Альянс ТЕЛМИ, объединяющий российских производителей телекоммуникационного оборудования Т8, «Элтекс» и «Микран», попросили Минпромторг принять меры к увеличению их доли на внутреннем рынке. Об этом пишет в четверг газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующую презентацию.

В частности, в документе отмечается, что на данный момент доля российских производителей на внутреннем рынке составляет 6-8%, в то время как иностранные компании, из которых около 90% приходится на китайских производителей (Huawei, ZTE и др.) и около 10% — на западных (Juniper, Cisco, Nokia), занимают 92–94% российского рынка телеком-оборудования.

Чтобы изменить ситуацию, альянс предлагает ввести для всех покупателей обязательную квоту в 25–30% на закупки оборудования российского производства. При этом, как отмечает ТЕЛМИ, квота должна действовать как в отношении государственных закупщиков, так и коммерческих.

Кроме того, альянс просит запретить участие в конкурсах поставщикам иностранного оборудования при наличии минимум двух предложений от российских производителей.

Среди других мер по поддержке отечественного производителя называются предоставление господдержки в заключении долгосрочных договоров с операторами связи, ЦБ, Сбербанком, РЖД, «Газпромом», «Роснефтью», компенсация покупателям замены импортных систем связи на новые российские, обнуление таможенных пошлин на электронные компоненты, аналоги которых не производятся в России и другие.

Как уточняет газета, российские производители хотят увеличить свою долю на внутреннем рынке до 30% за два–три года, а также планируют «агрессивный выход на зарубежные рынки».

В Минпромторге изданию заявили, что предложения ТЕЛМИ получили, они «будут изучены и учтены». В Т8, «Элтекс» и «Микран» на запросы газеты о комментарии не ответили.

Представитель Tele2 в беседе с изданием заявил, что иностранное оборудование лучше по качеству и цене, а его ограничения могут привести к росту цен для потребителей. С последним предположением согласился и представитель МТС. В «МегаФоне» и «Вымпелкоме» комментарии не предоставили. В пресс-службе «Ростелекома» газете заявили, что закупают отечественное оборудование, когда оно отвечает техническим требованиям.