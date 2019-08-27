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Акрон ₽5 600 (+18,54%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
Walt Disney $150 (+10,25%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Детский мир ₽120 (+34,08%) прогноз ВТБ Капитал к 21.08.20 Купить
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Гуцериев продаст бизнес-центр у парка «Сокольники»
Миллиардер Михаил Гуцериев продает бывший таксопарк недалеко от «Сокольников» петербургскому холдингу Legenda. На участке возможно строительство 100 тыс. кв. м офисов, но покупатель может попробовать согласовать жилую застройку
Михаил Гуцериев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ООО «Орион», подконтрольного девелоперскому холдингу Legenda, о покупке АО «Вариатор», следует из базы решений ведомства. АО «Вариатор» через цепочку кипрских компаний принадлежит владельцу группы «Сафмар» Михаилу Гуцериеву.

«Вариатор» владеет зданием в Графском переулке, 9 в Алексеевском районе Москвы и участком площадью 2,3 га, на котором оно расположено. Здание построено в 1938 году, ранее в нем находился 1-й таксомоторный парк. Сейчас бывший гараж сдается под офисы — здесь находится бизнес-центр «Вариатор». В группе «Сафмар» не ответили на запрос РБК. Руководитель и совладелец холдинга Legenda Василий Селиванов подтвердил, что компания ведет переговоры о покупке актива, но отметил, что сделка не закрыта.

Холдинг Legenda основан в Петербурге в 2010 году бывшими топ-менеджерами Setl Group, которая сейчас занимает третье место по объемам текущего жилого строительства в России. Основной бенефициар — Василий Селиванов. Сейчас в стадии строительства 150 тыс. кв. м жилья в Петербурге. В случае закрытия сделки с Гуцериевым это станет первым проектом холдинга за пределами города.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы в 2012 году согласилась, чтобы в градостроительном плане земельный участок в Графском переулке был оформлен по заявлению «Вариатора», рассказали РБК в Москомстройинвесте. В комитете уточнили, что было разрешено использовать участок для строительства офисного делового центра с размещением фитнес-клуба, заведений общепита, объектов розничной торговли. Предельная общая площадь застройки — 100 тыс. кв. м (в том числе 75 тыс. кв. м — наземная). «Разрешение на строительство жилья и апартаментов не выдавалось. Инвестор к реализации проекта не приступал. Больше на Государственный земельный кадастр вопрос не выносился», — уточнили в пресс-службе Москомстройинвеста.

По словам управляющего партнера Colliers International Николая Казанского, с учетом разрешенного использования стоимость участка может составить около 1 млрд руб. Директор департамента офисной недвижимости ILM Виктор Решетников также оценивает актив в 1–1,3 млрд руб. Он уточнил, что офисы в этой локации будут пользоваться спросом. По словам Казанского, строительство бизнес-центра здесь оправдано, поскольку сейчас в Москве наблюдается дефицит крупных офисных блоков.

«Тем не менее многое будет зависеть от нового собственника участка. Если это будет девелопер, для которого жилая недвижимость является более понятным направлением бизнеса, то вполне вероятно, что здесь все-таки будет реализован проект жилой недвижимости бизнес-класса или комплекс апартаментов общей площадью 60–80 тыс. кв. м», — считает Казанский. Legenda до сих пор занималась строительством исключительно жилой недвижимости. При строительстве жилья инвестиции в проект могут колебаться в районе 5–6,5 млрд руб., стоимость продаж на старте строительства может начинаться с 200–220 тыс. руб. за квадратный метр, уточнил Казанский.

Директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова говорит, что сейчас в Алексеевском районе продается около 90 тыс. кв. м жилья. По словам Широковой, стоимость квадратного метра в здешних новостройках составляет от 170 тыс. до 350 тыс. руб. «Это престижный район со сложившейся жилой застройкой, развитой социальной и торгово-бытовой инфраструктурой», — пояснила Широкова. По ее словам, у участка хорошая транспортная доступность, но на юге территория граничит с кладбищем, а на востоке — с промзоной, за которой расположены железнодорожные пути, отделяющие район от парка «Сокольники».

В феврале 2019-го структуры семьи Гуцериевых продали проект строительства отеля на Тверской, 10 — «Сафмар» планировал построить здесь Hilton, но так и не приступил к строительству. Покупателем стал председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, его партнер Надер Надер и компания IHI plc, владеющая сетью гостиниц Corinthia. «Гуцериев продолжает искать покупателей и на другие девелоперские активы, в том числе на гостиницы», — сообщил РБК источник на московском рынке недвижимости. О том, что «Сафмар» ищет покупателей на московские отели Hilton и Holiday Inn, РБК писал в 2016 году. «Это и есть суть бизнеса: купить дешевле — продать дороже. <...> Если предложенная цена отвечает нашим ожиданиям, мы продадим. Мы продаем все и всегда, кроме родины. Родина — это святое», — прокомментировал тогда Михаил Гуцериев.

Автор: Надежда Федорова
Теги: Недвижимость, Михаил Гуцериев
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