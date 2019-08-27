Гуцериев продаст бизнес-центр у парка «Сокольники»

Миллиардер Михаил Гуцериев продает бывший таксопарк недалеко от «Сокольников» петербургскому холдингу Legenda. На участке возможно строительство 100 тыс. кв. м офисов, но покупатель может попробовать согласовать жилую застройку

Михаил Гуцериев (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ООО «Орион», подконтрольного девелоперскому холдингу Legenda, о покупке АО «Вариатор», следует из базы решений ведомства. АО «Вариатор» через цепочку кипрских компаний принадлежит владельцу группы «Сафмар» Михаилу Гуцериеву.

«Вариатор» владеет зданием в Графском переулке, 9 в Алексеевском районе Москвы и участком площадью 2,3 га, на котором оно расположено. Здание построено в 1938 году, ранее в нем находился 1-й таксомоторный парк. Сейчас бывший гараж сдается под офисы — здесь находится бизнес-центр «Вариатор». В группе «Сафмар» не ответили на запрос РБК. Руководитель и совладелец холдинга Legenda Василий Селиванов подтвердил, что компания ведет переговоры о покупке актива, но отметил, что сделка не закрыта.

Холдинг Legenda основан в Петербурге в 2010 году бывшими топ-менеджерами Setl Group, которая сейчас занимает третье место по объемам текущего жилого строительства в России. Основной бенефициар — Василий Селиванов. Сейчас в стадии строительства 150 тыс. кв. м жилья в Петербурге. В случае закрытия сделки с Гуцериевым это станет первым проектом холдинга за пределами города.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы в 2012 году согласилась, чтобы в градостроительном плане земельный участок в Графском переулке был оформлен по заявлению «Вариатора», рассказали РБК в Москомстройинвесте. В комитете уточнили, что было разрешено использовать участок для строительства офисного делового центра с размещением фитнес-клуба, заведений общепита, объектов розничной торговли. Предельная общая площадь застройки — 100 тыс. кв. м (в том числе 75 тыс. кв. м — наземная). «Разрешение на строительство жилья и апартаментов не выдавалось. Инвестор к реализации проекта не приступал. Больше на Государственный земельный кадастр вопрос не выносился», — уточнили в пресс-службе Москомстройинвеста.

По словам управляющего партнера Colliers International Николая Казанского, с учетом разрешенного использования стоимость участка может составить около 1 млрд руб. Директор департамента офисной недвижимости ILM Виктор Решетников также оценивает актив в 1–1,3 млрд руб. Он уточнил, что офисы в этой локации будут пользоваться спросом. По словам Казанского, строительство бизнес-центра здесь оправдано, поскольку сейчас в Москве наблюдается дефицит крупных офисных блоков.