Компания Фридмана вложит €2 млрд в добычу нефти и газа в Норвегии

Самым важным проектом компания считает разработку месторождения Dvalin, а спустя несколько лет планирует удвоить объем добычи на норвежском шельфе

Михаил Фридман (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Международная нефтегазовая компания DEA Group со штаб-квартирой в Гамбурге вложит более €2 млрд в проекты в Норвегии, включая разработку месторождения газа Dvalin. Также структура, подконтрольная L1 Energy совладельцев «Альфа-Групп» во главе с Михаилом Фридманом, намерена удвоить производство на Норвежском континентальном шельфе, говорится в сообщении компании.

«DEA обладает значительным и сбалансированным портфелем [проектов] на всех областях шельфа. Сейчас мы сконцентрировались на [обнаруженном в 2010 году газовом месторождении] Dvalin, оператором которого являемся мы сами. Добыча, согласно планам, стартует в 2020 году. В этот проект уходит большая часть инвестиций», — рассказала глава компании Мария Ханссен.

«Однако, обладая долей в 50%, мы является основным акционером разработки [нефтегазового месторождения] Njord. Вместе с оператором, компанией Equinor, мы работаем над улучшением имеющихся установок и планируем впоследствии разрабатывать и интегрировать месторождение Bauge Field», — добавила она.

Также, по ее словам, компания в партнерстве с другими разрабатывает месторождение Nova в северной части Норвежского моря, добыча на этом участке начнется в 2021 году.

Когда все эти проекты будут запущены, объем добычи компании в Норвегии удвоится, рассказала Ханссен.

По данным компании, DEA работает на континентальном шельфе Норвегии на протяжении более 45 лет, совокупный объем производства составляет около 55 тыс. БНЭ в день.

DEA принадлежала немецкой энергетической компании RWE, та выставила ее на продажу в 2013 году. Покупкой заинтересовались Wintershall, L1 Energy и консорциум KKR и Kufpec. В 2014 году структура Фридмана приобрела компанию, стоимость которой оценили более чем в €5 млрд.

Михаил Фридман занял восьмое место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценило его состояние в этом году в $15,1 млрд. На протяжении 2013–2016 годов Фридман занимал второе место в этом рейтинге.