ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,30 66,14 EUR Нал. 79,38 77,30 USD Бирж. 67,52 +0,42 EUR Бирж. 78,87 +0,92 USD ЦБ. 67,40 -0,39 EUR ЦБ. 78,23 -0,18 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6728,00 +42,10 IMOEX 2312,93 +1,45% RTSI 1084,13 +1,85% Brent 75,78 -0,41% DJIA 26052,41 +1,02% Nasdaq 8019,02 +0,92%
Компания Фридмана вложит €2 млрд в добычу нефти и газа в Норвегии
Лента новостей
СМИ узнали о переброске нового вооружения на Хмеймим из-за активности США 27 авг, 23:20, Политика Суд отклонил иск «Росгосстраха» к «РГС Медицине» о товарных знаках 27 авг, 22:53, Финансы Как частные инвесторы модернизируют сектор ЖКХ 27 авг, 22:51, РБК и Сбербанк Евросоюз по Макрону: сможет ли Брюссель добиться автономии от Вашингтона 27 авг, 22:47, Политика Роспотребнадзор не согласился с данными «Роскачества» о школьной форме 27 авг, 22:27, Общество Компания Фридмана вложит €2 млрд в добычу нефти и газа в Норвегии 27 авг, 22:22, Бизнес Минобороны показало видео ракетных стрельб в Охотском море 27 авг, 22:00, Общество Чемпионат Англии по футболу. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Онлайн 27 авг, 22:00, Спорт В ЦИК назвали маловероятным объединение инициаторов референдума о пенсиях 27 авг, 21:57, Политика Reuters сообщил о решении саудовского короля по IPO Saudi Aramco 27 авг, 21:28, Бизнес Ультиматум Сальвини: как Рим предлагает изменить миграционную политику ЕС 27 авг, 21:20, Политика Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 27 авг, 21:11, РБК и Сбербанк Меркель и Трамп призвали Россию не допустить эскалации ситуации в Идлибе 27 авг, 21:09, Политика В МИДе назвали виновников «злоупотребления долларом» в мировых финансах 27 авг, 21:03, Политика Юань падал десять недель подряд, а теперь пошел в рост: что случилось 27 авг, 21:03, Quote «Центробанк центробанков» пригрозил «идеальным штормом» в экономике 27 авг, 20:59, Экономика Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram 27 авг, 20:56, Общество Amnesty International призвала человечество к запрету боевых роботов 27 авг, 20:53, Общество Владельцам компаний-«стратегов» придется раскрывать иностранные паспорта 27 авг, 20:47, Экономика Опубликовано видео отдыха Путина в Туве 27 авг, 20:43, Общество В МГУ опровергли ограничение прав студентов из-за изменения устава 27 авг, 20:34, Общество Больше угля: как Путин предлагает увеличить экспорт российского сырья 27 авг, 20:33, Бизнес МИД отреагировал на смерть Маккейна словами об уважении 27 авг, 20:31, Политика В Минюсте объяснили отказ зарегистрировать партию «Россия будущего» 27 авг, 20:16, Политика В МИДе не исключили зеркального ответа на санкции США против физлиц 27 авг, 20:11, Политика Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 27 авг, 20:05, РБК и Microsoft Порошенко заявил о недопустимости федерализации Украины 27 авг, 19:48, Политика Власти Москвы напомнили об ответственности за участие в акции 9 сентября 27 авг, 19:41, Политика
Компания Фридмана вложит €2 млрд в добычу нефти и газа в Норвегии
Бизнес, 27 авг, 22:22
0
Компания Фридмана вложит €2 млрд в добычу нефти и газа в Норвегии
Самым важным проектом компания считает разработку месторождения Dvalin, а спустя несколько лет планирует удвоить объем добычи на норвежском шельфе
Михаил Фридман (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Международная нефтегазовая компания DEA Group со штаб-квартирой в Гамбурге вложит более €2 млрд в проекты в Норвегии, включая разработку месторождения газа Dvalin. Также структура, подконтрольная L1 Energy совладельцев «Альфа-Групп» во главе с Михаилом Фридманом, намерена удвоить производство на Норвежском континентальном шельфе, говорится в сообщении компании.

«DEA обладает значительным и сбалансированным портфелем [проектов] на всех областях шельфа. Сейчас мы сконцентрировались на [обнаруженном в 2010 году газовом месторождении] Dvalin, оператором которого являемся мы сами. Добыча, согласно планам, стартует в 2020 году. В этот проект уходит большая часть инвестиций», — рассказала глава компании Мария Ханссен.

«Однако, обладая долей в 50%, мы является основным акционером разработки [нефтегазового месторождения] Njord. Вместе с оператором, компанией Equinor, мы работаем над улучшением имеющихся установок и планируем впоследствии разрабатывать и интегрировать месторождение Bauge Field», — добавила она.

Также, по ее словам, компания в партнерстве с другими разрабатывает месторождение Nova в северной части Норвежского моря, добыча на этом участке начнется в 2021 году.

Когда все эти проекты будут запущены, объем добычи компании в Норвегии удвоится, рассказала Ханссен.

По данным компании, DEA работает на континентальном шельфе Норвегии на протяжении более 45 лет, совокупный объем производства составляет около 55 тыс. БНЭ в день. 

DEA принадлежала немецкой энергетической компании RWE, та выставила ее на продажу в 2013 году. Покупкой заинтересовались Wintershall, L1 Energy и консорциум KKR и Kufpec. В 2014 году структура Фридмана приобрела компанию, стоимость которой оценили более чем в €5 млрд.

Михаил Фридман занял восьмое место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценило его состояние в этом году в $15,1 млрд. На протяжении 2013–2016 годов Фридман занимал второе место в этом рейтинге.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Михаил Фридман , нефтегазодобыча , Норвегия
Главное
Владельцам компаний-«стратегов» придется раскрывать иностранные паспорта Экономика
Материалы по теме
Фридман заявил о сохранении планов по объединению активов L1 и BASF Бизнес
Компания Фридмана выиграла три нефтегазовых блока на Мексиканском шельфе Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter