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Люди будущего: 20 молодых героев РБК
Рейтинг журнала РБК
Люди будущего: двадцать молодых и перспективных
2018
Три года назад журнал РБК опубликовал первый список «героев завтрашнего дня» — людей, возраст и род занятий которых позволяют говорить об их впечатляющих перспективах. Каждый год мы обновляем список, включая в него новых предпринимателей, программистов, ученых, спортсменов, инженеров, которых считаем недооцененными, пока не раскрывшими весь свой потенциал. У списка есть два ограничения: на момент публикации его участники должны быть не старше 35 лет и они не должны быть наследниками крупных бизнесменов, чиновников и государственных деятелей. Здесь мы собрали короткие рассказы обо всех, кто вошел в число 20 «людей будущего» в 2018 году.
В онлайн-версии нашего списка мы добавили функцию голосования за самого, на ваш взгляд, перспективного участника. Никаких четких критериев «перспективности» нет — пусть это будет субъективный выбор наших читателей, так же как и сам список является субъективным выбором редакции.
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