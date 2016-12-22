Люди будущего: 20 молодых героев РБК

Три года назад журнал РБК опубликовал первый список «героев завтрашнего дня» — людей, возраст и род занятий которых позволяют говорить об их впечатляющих перспективах. Каждый год мы обновляем список, включая в него новых предпринимателей, программистов, ученых, спортсменов, инженеров, которых считаем недооцененными, пока не раскрывшими весь свой потенциал. У списка есть два ограничения: на момент публикации его участники должны быть не старше 35 лет и они не должны быть наследниками крупных бизнесменов, чиновников и государственных деятелей. Здесь мы собрали короткие рассказы обо всех, кто вошел в число 20 «людей будущего» в 2018 году.

В онлайн-версии нашего списка мы добавили функцию голосования за самого, на ваш взгляд, перспективного участника. Никаких четких критериев «перспективности» нет — пусть это будет субъективный выбор наших читателей, так же как и сам список является субъективным выбором редакции.