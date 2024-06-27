На покупку порта Вера у структур Альберта Авдоляна появился претендент

Совладельцы «Сибкапитала» могут выкупить у Альберта Авдоляна порт Вера в Приморье. Ранее бизнесмен продал им угольный холдинг «Сибантрацит». Сейчас компания вывозит уголь в том числе через порты Юга и Северо-Запада

Порт Вера (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Собственники компании «Сибкапитал» (бывший Башкирский промышленный холдинг, БПХ, переименован в 2024 году) и инжинирингового холдинга «Петон» ведут переговоры о выкупе угольного порта Вера у структур Альберта Авдоляна, рассказали РБК источник на угольном рынке и источник, близкий к одной из сторон сделки. Сделка может быть закрыта в ближайшие месяцы, утверждает один из собеседников.

Подготовка к продаже актива ведется как минимум с начала года, для нее были привлечены консультанты Сбербанка.

В «Сибантраците» отказались комментировать информацию о сделке. Представитель Альберта Авдоляна не подтвердил РБК информацию о переговорах со структурами собственников «Сибкапитала».

В конце 2023 года «Сибкапитал» (тогда — БПХ) выкупил у Альберта Авдоляна и его партнера Александра Исаева угольный холдинг «Сибантрацит» — это крупнейший в России производитель металлургического угля. В него входят «Разрез Восточный» и «Разрез Колыванский» в Новосибирской области, «Разрез Верхнетешский», «Разрез Кузнецкий Южный» и «Разрез Малиновский» в Кемеровской области, говорится на сайте компании. В 2022 году «Сибантрацит» добыл 24,5 млн т угля. Выручка компании по МСФО по итогам 2020 года составляла 113,9 млрд руб. (данные за последующие периоды не раскрывались).

Что известно про «Сибкапитал» и его активы

По данным Rusprofile, ООО «Сибкапитал» контролирует ООО «УК «Сибантрацит» (создано в конце 2023 года, незадолго до объявления о закрытии сделки по продаже угольного холдинга) через компании «Сибантрацит Развитие» и «Сибантрацит Холдинг».

По данным ЕГРЮЛ, по 25,5% «Сибкапитала» контролируют Олег Поляков и Алексей Фоменко, по 20% компании — у Ольги Чаплыгиной и Ваника Ванунца, 9% — у Аллы Зотовой. Доли, по данным СПАРК, находятся в залоге у Мособлбанка. Олег Поляков — известный бизнесмен из Башкирии, чей основной актив — инжиниринговый холдинг «Петон». В 2010-х компания стала одним из крупнейших подрядчиков «Газпрома» и одной из крупнейших инфраструктурных компаний в России. В частности, «Петон» без конкурса стал генподрядчиком строительства завода по сжижению газа у компрессорной станции «Портовая» за 126,7 млрд руб. Компания также строила для газового монополиста установку стабилизации конденсата ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона за 48,8 млрд руб., участвовала в проектировании Амурского ГПЗ, готовила обоснование инвестиций в среднетоннажное производство СПГ на Черном море.

В «Сибантраците» не раскрывают логистику экспорта продукции, однако известно, что компания отправляет часть угля в Азию через терминал ОТЭКО Мишеля Литвака в Тамани. В начале года стороны не могли договориться о тарифе перевалки продукции в порту, из-за чего ее перегрузка на несколько месяцев прекратилась. Но терминалом приходится пользоваться из-за загруженности Восточного полигона РЖД, который не в состоянии удовлетворить весь спрос на грузоперевозки.

В мае 2024 года власти США внесли «Сибантрацит» в SDN-лист — под блокирующие санкции попали ООО «УК «Сибантрацит», разрезы Колыванский, Кузнецкий Южный, Малиновский, Верхнетешский, Восточный, обогатительный комплекс Листвянский. В феврале власти США внесли в SDN-лист проект Альберта Авдоляна по сжижению газа на берегу Охотского моря «Глобалтэк» (входит в «А-Проперти»), а в июне — структуры, развивающие Эльгинский угольный проект.

Источник РБК, знакомый с деталями закрытой в конце 2023 года сделки, говорит, что совладельцы НИПИ НГ «Петон» брали под приобретение «Сибантрацита» кредит у Московского областного банка в размере около 350 млрд руб. Другой источник РБК, знакомый с одной из сторон сделки, полагает, что вырученные от продажи порта средства пойдут на развитие Эльгинского проекта. «На мировом рынке сегодня низкие цены на уголь, а Авдоляну надо запускать свою железную дорогу для Эльгинского месторождения. Если бы цены оставались высокими, возможно, никакой продажи активов не было бы», — считает он. Собеседник не исключает, что передача порта Вера — часть сделки по продаже угольного холдинга «Сибантрацит»: после запуска железной дороги с выходом к Охотскому морю потребность в терминале в Приморском крае отпадет.

Чем известен порт Вера

Порт Вера начал работу в конце 2019 года и должен выйти на проектную мощность в 9 млн т угля в год по итогам 2024 года. Собеседники РБК, знакомые с работой порта, говорят, что в 2022 году он обработал 6,3 млн т угля, в 2023-м — 7,4 млн т угля. Несколько лет назад собственники порта заявляли, что расширят его мощности до 20 млн т угля в год.

ООО «Порт «Вера», по данным СПАРК, принадлежит ООО «Порт «Вера» Менеджмент», которое, в свою очередь, на 100% контролируется ООО «Порт «Вера» Холдинг». Последнее на 99,99% принадлежит ООО «ПВ-Развитие» (75% в собственности у ООО «АП Логистика», 25% — у АО «АРН Трейд»). «АП Логистику» возглавляет Станислав Врублевский, бывший гендиректор «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Пост гендиректора «Порт «Вера» Холдинга» и «ПВ-Развития» занимает Родион Сокровищук.

По данным СПАРК, в 2022 году актив сгенерировал 3,3 млрд руб. прибыли при выручке 8,2 млрд руб. По словам источника РБК, выручка по итогам 2023 года составила 9,2 млрд руб., а чистая прибыль снизилась до 2,7 млрд руб.

Через порт Вера на экспорт, в частности, уходит уголь с Огоджинского месторождения в Амурской области и Эльгинского месторождения в Якутии (оба проекта — Альберта Авдоляна и Александра Исаева). Источник РБК, знакомый с операционной работой порта, говорит, что терминал обрабатывает уголь по сниженному кэптивному тарифу: в 2022 году он составлял $19 за тонну, что соответствовало среднерыночному уровню, в 2023 году — $15 за тонну при среднерыночном уровне $22 за тонну.

Структуры, близкие к нынешним владельцам «Сибантрацита», могут быть «крайне заинтересованы» в приобретении порта Вера, считает Максим Худалов, главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс». «Логистически им это очень удобно. Сейчас до 90% антрацита из Новосибирской области идет на Юг и Северо-Запад. Это неудобно грузовладельцам — Новосибирская область расположена ближе к Дальнему Востоку. Порт Вера, будь он подконтролен структурам «Сибантрацита», позволял бы компании существенно сократить плечо доставки продукции», — уточнил эксперт.

Ранее эксперты, опрошенные РБК, оценивали стоимость порта в 16–19 млрд руб. Однако по состоянию на июнь 2024 года он может обойтись новому акционеру уже в 25–30 млрд руб., полагает Худалов. На цену влияет ухудшение конъюнктуры рынка угля, а потребность угольщиков в собственных перевалочных мощностях увеличивается. «Покупатели будут готовы переплатить именно за доступ к инфраструктуре, открывающей ворота на Дальний Восток», — считает он.