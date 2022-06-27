UC Rusal привязал цены на алюминий к котировкам Лондонской биржи

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 56,05 (+0,09) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 53,36 (+0,04) Инвестиции, 16:17
В ЕК анонсировали проверки машин и поездов в Калининград из-за санкций Политика, 16:42
Экс-президенту Молдавии Додону предъявили обвинение по делу о хищениях Политика, 16:39
РФС назвал лучшего арбитра прошедшего сезона Спорт, 16:39
IKEA начала распродажу товаров в России Общество, 16:38
Хакеры атаковали учреждения Литвы после запрета транзита в Калининград Общество, 16:33
Три вертолетные площадки при крупных медцентрах появятся в Москве Город, 16:31
Минимальный гарантированный доход: что это и как решит проблему бедности Социальная экономика, 16:30
В Челябинске простились с погибшим на Украине морпехом Политика, 16:29
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 16:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:17
Подающему мячи мальчику стало плохо во время матча украинки на Уимблдоне Спорт, 16:13
Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника Общество, 16:08
Стали известны правила оформления Fan ID Спорт, 16:06
Путин посмертно присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Попову Политика, 16:01

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Бизнес ,  

UC Rusal привязал цены на алюминий к котировкам Лондонской биржи

Rusal вернулся к привязке цен на алюминий к Лондонской бирже
UC Rusal вернулся к привязке цен на алюминий для некоторых российских потребителей к котировкам на Лондонской бирже металлов (LME). Минпромторг ранее просил металлургов отвязать домашние цены от иностранных индикаторов
РУСАЛ RUAL ₽55,66 +1,27% Купить
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Крупнейший в мире (за пределами Китая) производитель алюминия UC Rusal, основанный Олегом Дерипаской, вернулся к привязке цен для некоторых российских потребителей к котировкам на Лондонской бирже металлов (LME). Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Гонконгской фондовой бирже.

Компания вернулась к этому индикатору в контракте с Красноярским металлургическим заводом (КраМЗ), который входит в металлургический сегмент холдинга En+ Group (контролирует 57% UC Rusal). Продукция КраМЗ в том числе используется в нефте- и газомашиностроении, специальном машиностроении, приборостроении, авиакосмической технике и автомобилестроении.

В конце марта глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что металлурги согласились уходить от привязки внутренних цен к LME и рассчитывать их в рублях. Незадолго до этого стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже обновила исторический максимум, поднявшись до $4 тыс. за тонну — на опасениях перебоев с поставками металла из России после начала специальной военной операции на Украине. При этом курс рубля достигал рекордных минимумов — более чем 120 руб. за доллар.

Алюминий подорожал до исторического рекорда на фоне операции на Украине
Бизнес
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

После этого в пресс-службе UC Rusal сообщили РБК, что компания продает металл на внутреннем рынке по февральским ценам. «Рублевые цены для клиентов России сохраняются на стабильном уровне, учитывая сложившиеся внешнеэкономические условия, а также наши обязательства по развитию внутреннего рынка», — подчеркивали там. Россия по итогам 2021 года занимала около 24% в общем объеме продаж производителя.

До тех пор UC Rusal продавал алюминиевую продукцию в России по ценам, определяемым в соответствии с условиями предписания ФАС, выданного в 2007 году. Согласно документу, внутрироссийская цена вычислялась по формуле, в которую входила цена на алюминий на LME. РБК направил запросы представителям UC Rusal и Минпромторга.

Почему UC Rusal вновь привязал внутренние цены к Лондону

Читайте на РБК Pro
Pro
Как сократить потери бизнеса. Разбираем четыре вида разрывов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Я счастлив, что меня уволили»: каково работать в Tesla — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Русский след: c какими трудностями сталкиваются стартапы из-за санкций
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock И роботам, и людям: как написать работающий SEO-оптимизированный текст
Инструкции
Pro
Как провести и оформить зачет взаимных требований
Инструкции
Pro
Как справиться с синдромом самозванца за пять шагов
Инструкции
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию
Статьи

«Из-за геополитического напряжения в феврале 2022 года на российском рынке алюминия сложилась ситуация острой неопределенности», — говорится в сообщении UC Rusal. Из-за «экстремальной волатильности» на валютном рынке и резкого увеличения цен на алюминий на LME возник высокий риск массового закрытия производства у потребителей UC Rusal в России и, как следствие, потери выручки и снижения производства компании.

Для того чтобы предотвратить отрицательные последствия для российского рынка и самой компании, менеджмент UC Rusal зафиксировал тогда цены на алюминий на март для всех российских клиентов компании в рублях с учетом средней цены алюминия и долларовой премии на него на LME в январе 2022 года. При этом в расчетах использовался средний курс рубля к доллару за февраль 2022 года. Для расчета цен на апрель компания повысила мартовские цены на 8,9%, а при расчета цен на май снизила их на такую же величину.

Теперь котировки на алюминий на LME и курс рубля стабилизировались, поэтому менеджмент компании решил возвратиться к ценовой формуле, привязанной к LME, как это было прописано в контракте по поставкам КраМЗу, подписанном в 2021 году, отмечает компания. По итогам торгов в пятницу, 24 июня, спотовая цена на алюминий на Лондонской бирже составляла $2438,3 за тонну. Курс рубля на 27 июня, установленный ЦБ, — 53,32 руб. за доллар.

Авторы
Теги
Надежда Синцова
При участии
Юлия Кошкина
РУСАЛ Лондонская биржа

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
«Норникель» и UC Rusal зафиксировали цены на металлы в России
Бизнес
Акции «Русала» в Гонконге упали почти на 30%
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter