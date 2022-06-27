UC Rusal привязал цены на алюминий к котировкам Лондонской биржи

UC Rusal вернулся к привязке цен на алюминий для некоторых российских потребителей к котировкам на Лондонской бирже металлов (LME). Минпромторг ранее просил металлургов отвязать домашние цены от иностранных индикаторов

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Крупнейший в мире (за пределами Китая) производитель алюминия UC Rusal, основанный Олегом Дерипаской, вернулся к привязке цен для некоторых российских потребителей к котировкам на Лондонской бирже металлов (LME). Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Гонконгской фондовой бирже.

Компания вернулась к этому индикатору в контракте с Красноярским металлургическим заводом (КраМЗ), который входит в металлургический сегмент холдинга En+ Group (контролирует 57% UC Rusal). Продукция КраМЗ в том числе используется в нефте- и газомашиностроении, специальном машиностроении, приборостроении, авиакосмической технике и автомобилестроении.

В конце марта глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что металлурги согласились уходить от привязки внутренних цен к LME и рассчитывать их в рублях. Незадолго до этого стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже обновила исторический максимум, поднявшись до $4 тыс. за тонну — на опасениях перебоев с поставками металла из России после начала специальной военной операции на Украине. При этом курс рубля достигал рекордных минимумов — более чем 120 руб. за доллар.

После этого в пресс-службе UC Rusal сообщили РБК, что компания продает металл на внутреннем рынке по февральским ценам. «Рублевые цены для клиентов России сохраняются на стабильном уровне, учитывая сложившиеся внешнеэкономические условия, а также наши обязательства по развитию внутреннего рынка», — подчеркивали там. Россия по итогам 2021 года занимала около 24% в общем объеме продаж производителя.

До тех пор UC Rusal продавал алюминиевую продукцию в России по ценам, определяемым в соответствии с условиями предписания ФАС, выданного в 2007 году. Согласно документу, внутрироссийская цена вычислялась по формуле, в которую входила цена на алюминий на LME. РБК направил запросы представителям UC Rusal и Минпромторга.

Почему UC Rusal вновь привязал внутренние цены к Лондону

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«Из-за геополитического напряжения в феврале 2022 года на российском рынке алюминия сложилась ситуация острой неопределенности», — говорится в сообщении UC Rusal. Из-за «экстремальной волатильности» на валютном рынке и резкого увеличения цен на алюминий на LME возник высокий риск массового закрытия производства у потребителей UC Rusal в России и, как следствие, потери выручки и снижения производства компании.

Для того чтобы предотвратить отрицательные последствия для российского рынка и самой компании, менеджмент UC Rusal зафиксировал тогда цены на алюминий на март для всех российских клиентов компании в рублях с учетом средней цены алюминия и долларовой премии на него на LME в январе 2022 года. При этом в расчетах использовался средний курс рубля к доллару за февраль 2022 года. Для расчета цен на апрель компания повысила мартовские цены на 8,9%, а при расчета цен на май снизила их на такую же величину.

Теперь котировки на алюминий на LME и курс рубля стабилизировались, поэтому менеджмент компании решил возвратиться к ценовой формуле, привязанной к LME, как это было прописано в контракте по поставкам КраМЗу, подписанном в 2021 году, отмечает компания. По итогам торгов в пятницу, 24 июня, спотовая цена на алюминий на Лондонской бирже составляла $2438,3 за тонну. Курс рубля на 27 июня, установленный ЦБ, — 53,32 руб. за доллар.