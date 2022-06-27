«Металлоинвест» отложил расширение завода в ОАЭ из-за профицита на рынке

«Металлоинвест» Алишера Усманова и партнеров перенес расширение сталепрокатного завода Hamriyah Steel в Шардже. На местном рынке оказался избыток стальной катанки, которую в основном используют в строительстве

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«Металлоинвест» Алишера Усманова и партнеров отложил расширение своего сталепрокатного завода Hamriyah Steel в Шардже (ОАЭ), сообщил РБК директор компании по стратегии, слияниям и поглощениям Юрий Гаврилов. Новая линия на предприятии, пояснил он, «пока не утверждена».

В декабре 2021 года генеральный директор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев заявил, что компания построит на Hamriyah Steel стан для выпуска стальной катанки. «Буквально на днях мы проводим совет директоров нашей компании здесь на предприятии, и мы примем решение по строительству нового стана прокатного для производства катанки. Мы считаем, что перспективы инвестиций в Эмираты очень хорошие», — сообщил он.

Стальная катанка — металлопрокат в виде прутка круглого сечения. Ее в основном используют в строительстве — для скрепления несущих конструкций, армирования железобетона, производства заборов и сеток, повышения прочности кирпичной кладки и обустройства систем заземления. Также катанка используется для изготовления гвоздей, швейных иголок, тросов и канатов.

Почему «Металлоинвест» отложил расширение завода

«Металлоинвест» запустил завод Hamriyah Steel мощностью 1 млн т стальной арматуры в год в 2010-м. Инвестиции в проект составили около $150 млн.

Расширение этого завода не одобрено до сих пор не из-за западных санкций, утверждает Гаврилов. «Это не связано с текущей ситуацией, это связано исключительно с ситуацией со спросом на местном рынке [с профицитом продукции]», — пояснил он.

Катанку в ОАЭ выпускают еще три завода — United Steel Industries мощностью 1,1 млн т арматуры и катанки в год, Qatar Steel Company FZE (280 тыс. т катанки) и Emirates Steel (550 тыс. т катанки). «Еще одна линия по производству стальной катанки в ОАЭ попросту не имеет смысла», — сказал РБК представитель ME Steel (крупнейшая база данных и новостей о стальном рынке Ближнего Востока). В этой стране уже существует профицит такой продукции, поэтому катанку приходится экспортировать. «Катанке, произведенной в ОАЭ, не так легко конкурировать на экспорте с продукцией из Китая и Турции, чьи поставщики ведут себя довольно агрессивно», — заметил эксперт.

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«Металлоинвест» — мировой лидер по производству товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), второй в мире производитель окатышей, а также крупнейшая железорудная компания России и СНГ. В состав «Металлоинвеста» входят Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, Оскольский электрометаллургический комбинат, а также компания по вторичной переработке металла «Уралметком».