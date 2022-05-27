Суд запретил сделки с 10% «Росводоканала» из-за спора на ₽1,3 млрд

Суд запретил сделки с 10% Росводоканала в рамках банкротства одного из подрядчиков РЖД. Владелец акций и глава Росводоканала Антон Михальков опровергает претензии и называет их причиной конфликт с Совкомбанком и его владельцами

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 29 апреля запретил межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по Москве регистрировать сделки c 10% «Росводоканала», которые до конца 2021 года принадлежали главе компании Антону Михалькову. Обеспечительные меры приняты по заявлению Михаила Исаева, конкурсного управляющего подрядчика РЖД «Инжпутьстроя», который задолжал кредиторам 1,34 млрд руб. и находится в стадии банкротства, говорится в определении суда.

2 декабря 2021 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд привлек к субсидиарной ответственности по долгам «Инжпутьстроя» еще одного подрядчика РЖД «Ремпуть», Михалькова как акционера и бывшего гендиректора этой компании и еще несколько человек, включая руководство «Инжпутьстроя».

«Мы заявляем об отсутствии оснований для привлечения Михалькова А.Ю. к ответственности, поскольку он никак не причастен к деятельности ООО «Инжпутьстрой», — сообщили РБК в пресс-службе «Росводоканала». По ее данным, топ-менеджер уже подал жалобу в Верховный суд и она принята к рассмотрению.

Что известно про «Росводоканал» По собственным данным «Росводоканала» на начало 2022 года, на долю компании приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения России, обслуживаемого частными операторами. Десять его предприятий обеспечивают доступ к чистой воде для 6,8 млн пользователей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Тюмени и Южно-Сахалинске. В конце 2020 года акционеры «Росводоканала» и ВЭБ.РФ договорились о создании совместного предприятия, которое станет «мегаконцессионером» на рынке водоснабжения и водоотведения. Выручка «Росводоканала» в 2021 году составила 1,18 млрд руб., чистая прибыль — 291,88 млн руб. Крупнейшие акционеры — совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман (40,65%), Герман Хан (27,58%) и Алексей Кузьмичев (21,78%). Еще 10% принадлежало Антону Михалькову, но 29 декабря 2021 года эта доля перешла Марии Михальковой, которая в решениях судов по банкротству «Инжпутьстроя» называется его женой.

Как Михалькова привлекли к ответственности по долгам подрядчика

До прихода в «Росводоканал» Михальков в 2013–2015 годах возглавлял Производственно-строительную компанию «Ремпуть», был председателем совета директоров (до декабря 2017 года) и до сих пор является ее совладельцем через кипрскую Enzal Establismnet Limited, следует из данных СПАРК и решений судов.

ПСК «Ремпуть» была крупным подрядчиком РЖД. «Компания «Ремпуть» была образована в 1991 году и в качестве одного из ключевых партнеров компании РЖД выполняла работы по проектированию, строительству и ремонту железнодорожных путей», — говорилось на ее сайте. В 2015 году ее выручка достигала 3,2 млрд руб., а в 2016-м почти удвоилась (до 5,5 млрд руб.). Но затем все пошло на спад, и по итогам 2019 года выручка снизилась до 259,66 млн руб. В сентябре 2020 года ПСК «Ремпуть» была признана банкротом с общими долговыми обязательствами на 4,1 млрд руб.

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Одним из субподрядчиков ПСК «Ремпуть» являлся «Инжпустьстрой», признанный банкротом в декабре 2018 года. В судебных решениях говорится, что эта компания была аффилирована с ПСК «Ремпуть» и использовалась для вывода из нее средств. «Высший менеджмент, к числу которого, безусловно, относится и Михальков как председатель совета директоров компании [ПСК «Ремпуть»] выводил на общество [«Инжпутьстрой»] и далее на компании, обладающие признаками фирм-однодневок, за период с 2014 по 2018 год сумму более 8,2 млрд руб., при том что общая сумма поступлений на счета должника составила 8,8 млрд руб.», — говорится постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19 апреля 2022 года, который отклонил жалобы Михалькова и других ответчиков о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам «Инжпустьстроя».

Один из крупнейших кредиторов «Инжпутьстроя» — Совкомбанк. «Мы убеждены, что данная история подходит к концу: ложь и хитроумные заявления опровергнуты решениями судов, банк получит возмещение по ранее выданным кредитам», — заявили РБК в его пресс-службе. Там отказались уточнить детали, сославшись на запрет комментировать операции клиентов и должников.

Кто еще должен отвечать по долгам В декабре 2021 года Тринадцатый арбитражный апелляционный суд привлек к субсидиарной ответственности по долгам «Инжпутьстроя» на 1,34 млрд руб. помимо Михалькова еще четырех человек — единственную владелицу этой компании Ольгу Сеину, ее гендиректора (в 2012–2018 годах) Виктора Москалева, а также бывших руководителей ПСК «Ремпуть» Олега Устюхина (2016–2017 годы) и Асатура Гукасяна (2017–2018 годы) и саму ПСК «Ремпуть». Размер ответственности каждого должен быть определен после завершения расчетов с кредиторами в рамках дела о банкротстве подрядчика, говорится в решении суда.

Что Михальков отвечает на эти претензии

В ходе судебных заседаний адвокаты главы «Росводоканала» подчеркивали, что судами не был установлен «состав ответственности» и наличие причинно-следственной связи между действиями Михалькова и наступлением банкротства «Инжпутьстроя». Выводы суда о том, что он является контролирующим акционером ПСК «Ремпуть», в связи с чем был осведомлен в том числе о сделках этого субподрядчика, являются «несостоятельными».

В пресс-службе «Росводоканала» РБК сообщили, что компанию «Инжпутьстрой» как субподрядчика всегда курировал Олег Устюхин — сначала в должности заместителя гендиректора, а впоследствии главы ПСК «Ремпуть». «Устюхин О.В. давал непосредственные указания сотрудникам «Инжпутьстроя». При этом его взаимодействие с субподрядчиком осуществлялось самостоятельно, без участия Михалькова А.Ю.», — подчеркнули там.

Полная зависимость «Инжпутьстроя» от ПСК «Ремпуть», про которую пишут суды, «стала новостью» для Михалькова, утверждает пресс-служба «Росводоканала». В тот момент, когда он возглавлял «Ремпуть», отношения с этим субподрядчиком носили обычный коммерческий характер, расчеты с ним были «в несколько раз ниже», чем стали при Устюхине, добавили там.

С Устюхиным связаться не удалось, но в своей жалобе о его субсидиарной ответственности по долгам «Инжпутьстроя» он писал, что «презумпция контролирующего лица подлежит применению только в отношении Михалькова — конечного бенефициара группы компаний ПСК «Ремпуть».

В чем спор топ-менеджера и Совкомбанка

Защита Михалькова считает, что его привлечение к субсидиарной ответственности осуществляется в интересах Совкомбанка, с которым он «находится в корпоративном конфликте». «Михальков является одним из бенефициаров ПСК «Ремпуть» наряду с иными лицами, к которым в том числе относятся и собственники Совкомбанка — братья Хотимские», — отметили в пресс-службе «Росводоканала». По ее данным, банк приобрел 49% ПСК «Ремпуть» в феврале 2016 года и с тех пор стал «основным финансирующим партнером», который следил за расходованием предоставляемых средств. Представители Совкомбанка назначались в совет директоров самого подрядчика и его материнской компании — Enzal Establismnet Limited.

После возникновения «кризисной ситуации» и отказов судов во включении требований ПСК «Ремпуть» в реестр кредиторов «Инжпустьстроя» Михальков и Совкомбанк договорились о совместном выкупе требований независимых кредиторов этого субподрядчика, утверждают в «Росводоканале». Однако банк, получив от него «в полном объеме финансирование» (более 250 млн руб.), отказался передавать причитающиеся топ-менеджеру требования «вопреки принятым на себя документально подтвержденным обязательствам» и при этом не стал возвращать денежные средства. «Эта ситуация является поводом для нашего обращения в правоохранительные органы и суд для зашиты нарушенных прав», — предупредили там, не уточнив детали.

«Представляется, что в какой-то момент банку стало неинтересно преследовать менеджмент ПСК «Ремпуть» или «Инжпутьстроя», и он решил забрать активы, принадлежащие Михалькову и его семье», — считают в «Росводоканале». Поэтому банк противодействует включению его требований в реестры кредиторов обоих подрядчиков и, в свою очередь, пытается привлечь «своего партнера по бизнесу» к субсидиарной ответственности, добавили там. В «Росводоканале» отметили, что уже после того как Михальков перечислил деньги Совкомбанку на выкуп долгов «Инжпутьстроя», стороны вели переговоры по разрешению конфликта, но это не привело к какому-либо результату «из-за изменений позиции банка».

Большинство этих доводов, которые легли в основу жалобы в Верховный суд, юристы Михалькова использовали и раньше. Но несколько судов, включая Арбитражный суд Северо-Западного округа (принял постановление 19 апреля 2022 года), признали, что аргумент топ-менеджера о наличии корпоративного конфликта с Совкомбанком «не находит своего подтверждения в материалах дела». «Доля в Enzal Establismnet была приобретена в рамках распространенной практики контроля за ключевыми решениями заемщика», — сообщил источник, близкий к банку.

Кроме того, Михальков как физлицо выступал поручителем по обязательствам «Ремпути» перед Совкомбанком, а также выкупил часть требований к компании, заплатив за них 250 млн руб., добавляет источник, близкий к банку. С началом процедуры банкротства топ-менеджер решил встать в очередь кредиторов как поручитель и цессионарий (после выкупа части кредитов), сказал он. РБК направил запрос представителю Совкомбанка про претензии главы «Росводоканала».

Вероятность удовлетворения кассационной жалобы Михалькова в Верховном суде крайне низка, поскольку из содержания судебных актов следует, что он являлся основным контролирующим лицом ПСК «Ремпуть», которое принимало ключевые решения, указывает партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. Если суд все же отменит судебные акты о привлечении главы «Росводоканала» к субсидиарной ответственности, то впоследствии будут отменены обеспечительные меры, наложенные в отношении его имущества. Если судебные решения будут оставлены без изменения, то эти активы подлежат реализации в рамках исполнительного производства на открытых торгах, в которых может принять участие любой желающий, заключает Пермяков.