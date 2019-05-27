Акции «Россетей» упали на 4% на планах о «беспрецедентных» дивидендах

За первый квартал 2019-го «Россети» планируют выплатить более 5 млрд руб. дивидендов, что в два раза больше, чем в прошлом году. На этих новостях акции компании снизились на 4% за день, на минимуме акции снижались на 7%

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минимальная стоимость акций ПАО «Россети» в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 мая, составила 1,164 руб. за обыкновенную акцию, что на 7,3% меньше цены последнего закрытия — 1,249 руб.

При этом максимальная цена составила 1,2799 руб., что на 2,47% больше последнего закрытия. В понедельник торги закрылись на отметке 1,1988 руб., это на 4,03% меньше, чем цена на закрытии в прошлую пятницу.

В понедельник «Россети» объявили, что планируют направить на выплату дивидендов за первый квартал 2019 года свыше 5 млрд руб. «Такой уровень дивидендных выплат является беспрецедентным в истории компании, в два раза превышает объем дивидендов, выплаченных по итогам первого квартала 2018 года, и сопоставим с объемом дивидендов, выплаченных акционерам за всю историю существования ПАО «Россети», — говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы компании.

В «Россетях» добавили, что поэтапный рост выплат по дивидендам является позитивным сигналом для инвесторов. Возможность выплаты дополнительных дивидендов компания рассмотрит по итогам рассмотрения промежуточной отчетности.

Чистая прибыль «Россетей» по международным стандартам финансовой отчетности в первом квартале 2019 года выросла почти на 23%, до 40,8 млрд руб., выручка составила 265,5 млрд руб. (против 260,3 млрд руб. за аналогичный период в прошлом году).