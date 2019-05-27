«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники

«Юлмарт» решил пойти по пути AliExpress и начинает продавать китайские товары. На фоне многолетнего корпоративного конфликта ретейлер рассчитывает восстановить ассортимент и удержать клиентов

Фото: Замир Усманов / ТАСС

«Юлмарт» начал продавать товары из Китая, рассказал РБК директор бизнес-направления «Продукт» компании Олег Пчельников. По его словам, клиенты смогут приобретать их у китайских компаний с бесплатной доставкой во все регионы присутствия ретейлера. Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.

Компания фокусируется в первую очередь на удержании уже существующих клиентов и привлечении новой аудитории, а не на увеличении собственных продаж, указывает Пчельников.

На сайте «Юлмарта» уже появился раздел «Смартфоны из Китая», убедился корреспондент РБК.

Интернет-ретейлер «Юлмарт» был основан в 2008 году в Петербурге и по итогам 2013 года стал лидером российского рынка онлайн-торговли с выручкой 21,8 млрд руб. Но в 2016 году на фоне корпоративного конфликта компания начала терять позиции и после первого полугодия 2016-го уступила лидерство Wildberries.

Владельцы ретейлера Дмитрий Костыгин (31,6% в головной компании Ulmart Holding Ltd), Август Мейер (29,9%) и Михаил Васинкевич (38,5%) несколько лет пытались договориться либо о совместном развитии компании, либо о выходе кого-то из акционеров в пользу партнеров. Разбирательства велись как в российской, так и зарубежных юрисдикциях. В мае этого года акционеры вновь заявили о намерении урегулировать конфликт и найти компромисс.