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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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«Юлмарт» станет онлайн-витриной для китайской электроники
«Юлмарт» решил пойти по пути AliExpress и начинает продавать китайские товары. На фоне многолетнего корпоративного конфликта ретейлер рассчитывает восстановить ассортимент и удержать клиентов
Фото: Замир Усманов / ТАСС

«Юлмарт» начал продавать товары из Китая, рассказал РБК директор бизнес-направления «Продукт» компании Олег Пчельников. По его словам, клиенты смогут приобретать их у китайских компаний с бесплатной доставкой во все регионы присутствия ретейлера. Сам «Юлмарт» будет выступать лишь онлайн-витриной и местом получения заказов, договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом после полной предоплаты, а формированием, обработкой заказов, отправкой в Россию и таможенным оформлением товаров будет заниматься логистический партнер «Юлмарта» в Китае.

Компания фокусируется в первую очередь на удержании уже существующих клиентов и привлечении новой аудитории, а не на увеличении собственных продаж, указывает Пчельников.

На сайте «Юлмарта» уже появился раздел «Смартфоны из Китая», убедился корреспондент РБК.

Интернет-ретейлер «Юлмарт» был основан в 2008 году в Петербурге и по итогам 2013 года стал лидером российского рынка онлайн-торговли с выручкой 21,8 млрд руб. Но в 2016 году на фоне корпоративного конфликта компания начала терять позиции и после первого полугодия 2016-го уступила лидерство Wildberries.

Владельцы ретейлера Дмитрий Костыгин (31,6% в головной компании Ulmart Holding Ltd), Август Мейер (29,9%) и Михаил Васинкевич (38,5%) несколько лет пытались договориться либо о совместном развитии компании, либо о выходе кого-то из акционеров в пользу партнеров. Разбирательства велись как в российской, так и зарубежных юрисдикциях. В мае этого года акционеры вновь заявили о намерении урегулировать конфликт и найти компромисс.

По итогам 2018 года «Юлмарт» с выручкой 13,6 млрд руб. был, по версии агентства «INFOLine-Аналитика», только 13-м среди ретейлеров, занимающихся онлайн-торговлей.

Сейчас популярность сайта «Юлмарта» и логистические мощности превосходят ассортиментное предложение, отметил гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, это связано с тем, что из-за ухудшения финансового положения с «Юлмартом» отказались работать часть поставщиков и факторинговые компании.

Развитие трансграничной торговли, по мнению эксперта, позволит расширить ассортимент без дополнительного оборотного капитала, монетизировать трафик и немного восстановить финансовое состояние компании в условиях, когда ее не могут поддержать акционеры.

О преимуществах трансграничной торговли для владельцев маркетплейсов, а также о других ретейлерах, работающих с китайскими производителями, читайте в материале «РБК Pro».

Авторы: Ольга Дубравицкая, Александра Посыпкина
Теги: «Юлмарт», Дмитрий Костыгин, интернет-торговля
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