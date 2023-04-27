Счетная палата назвала «неудовлетворительной» охрану лесов от пожаров

Действующая система мониторинга и учета лесных ресурсов, а также охрана лесов организованы недостаточно эффективно, считают аудиторы Счетной палаты. Организация охраны лесов от пожаров в регионах "неудовлетворительна", уверены они

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В Счетной палате пришли к выводу о «системных проблемах» в лесном хозяйстве, которые снижают результативность мониторинга и учета лесов. Об этом говорится в отчете по итогам аудита системы мониторинга и учета лесных ресурсов, а также охраны лесов от пожаров, который проводился по итогам 2020–2021 годы и 2022 года (у РБК есть копия отчета).

В рамках этой работы ведомство проанализировало результаты деятельности федеральных и региональных властей в лесохозяйственной сфере с учетом объемов выделенного финансирования. «Система мониторинга в области лесного хозяйства представляет собой комплексное наблюдение за состоянием лесных ресурсов, которое включает лесопатологический мониторинг, мониторинг воспроизводства лесов, мониторинг пожарной опасности, а также дистанционный мониторинг использования лесов. Счетная палата проверила, как функционирует эта система, и выявила ряд системных проблем и организационных недостатков, которые позволяют сделать вывод о ее недостаточной эффективности», — рассказал на коллегии ведомства аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов.

Проверка показала, что регионы не выполняют почти 65% рекомендуемых мероприятий по результатам лесопатологического мониторинга, в том числе по причине недостаточного финансирования. К тому же, не всегда применяются результаты инвентаризации фонда лесовосстановления, которую «Рослесозащита» проводит с 2019 года в рамках мониторинга воспроизводства лесов. «В итоге результаты мониторингов утрачивают свою актуальность и возможность применения, что создает риски неэффективного использования средств», — отметил Мамедов. Результативность дистанционного мониторинга снижают и значительные временные интервалы между незаконной рубки и его обнаружением, не позволяющие осуществлять своевременные меры реагирования. В результате возмещение ущерба от таких незаконных действий в среднем не превышает 0,2%. Например, в 2020 году ущерб составил 6,2 млрд руб., а возмещено — лишь 15 млн руб., говорится в отчете.

Анализ развития информатизации лесного хозяйства показал дублирование функционала федеральных и региональных информационных систем, а также размещение в них недостоверных данных. Например, информсистема дистанционного мониторинга лесных пожаров Рослесхоза («ИСДМ-Рослесхоз»), которая не модернизировалась более трех лет, содержит некорректную информацию и не может быть эффективным прогностическим инструментом обнаружения и учета лесных пожаров, предупреждает Счетная палата: в 2020 году при патрулировании не подтвердились факты лесного пожара по 79% «термоточек», обнаруженных в этой системе. В то же время в отдельных случаях, когда регионы не использовали данные «ИСДМ-Рослесхоз», это приводило к позднему обнаружению лесных пожаров, распространению их на больших площадях и, как следствие, — росту затрат на их ликвидацию.

Проверка Счетной палаты выявила недостатки при организации охраны лесов от пожаров, снижающие эффективность этой работы, среди которых неиспользование системы «грозопеленгации» для обнаружения лесных пожаров, несоблюдение регионами кратности авиационного патрулирования, неточности при определении класса пожарной опасности, низкое качество планирования и исполнения противопожарных мероприятий, а также непроведение в полном объеме предупредительных работ. «В последние годы финансовому обеспечению и нормативному регулированию охраны лесов от пожаров уделяется большое внимание. Однако, как мы видим, системные проблемы в этой сфере нивелируют эффект от принимаемых мер», — заключил Мамедов.

Минприроды совместно с Рослесхозом проводит работу по совершенствованию нормативно правовых актов в части пожарной безопасности, передал РБК через представитель руководитель Рослесхоза Иван Советников. Действующими правилами установлены единые требования к мерам пожарной безопасности в лесах, без учета климатических и географических особенностей субъекта, сказал он. Сейчас проводятся научные исследовательские работы, которые направлены на нормативное регулирование вопросов пожарной безопасности для каждого лесного района, а также осуществляется работа по определению классификации природной пожарной опасности лесов.

25 апреля вице-премьер Виктория Абрамченко провела совещание по подготовке к пожароопасному сезону в лесах в 2023 году, в ходе которого заявила о том, что в прошлом году 23 субъекта не справились с задачей по сокращению площади лесных пожаров, поставленной президентом Владимиром Путиным. Наибольшее превышение показателей допустили Рязанская область, Республика Коми, Ханты-Мансийский автономный округ, Курганская область и Хабаровский край. «Необходимо не допускать возникновения лесных пожаров. А если пожар возник, то тушить его нужно первые сутки. Этому способствует своевременное выполнение профилактических противопожарных мероприятий», — отметила она.

Однако в 2022 году в целом по стране удалось более чем в три раза сократить площадь (до 3 млн га), пройденную огнем от лесных пожаров за счет увеличения финансирования регионов в 2,5 раза, до 14,2 млрд руб., сказала Абрамченко. На 2023 год объем финансирования сохранится на этом же уровне. При этом вице-премьер поручила Минфину, Минприроды и Рослесхозу завершить корректировку правил доведения средств до регионов: «В случае, если регион систематически допускает ухудшение ситуации с лесными пожарами, то такой субъект будет получать «понижающий коэффициент». А регионы, справляющиеся с поставленной задачей — то есть тушение пожаров в первые сутки, проведение всех мероприятий, будут получать большее финансирование».