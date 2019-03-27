«Магнит» сократил в прошлом году прямые поставки вина почти в два раза

Розничная сеть «Магнит» по итогам года перестала быть одним из крупнейших импортеров вина — согласно таможенной статистике, поставки снизились в 1,7 раза. Другие ретейлеры, наоборот, заявили об увеличении прямого импорта

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В 2018 году импорт вина по сравнению с предыдущим годом снизился, но незначительно, по данным таможенной статистики, с которой ознакомился РБК. Суммарно все компании ввезли в Россию 31,1 млн девятилитровых коробов против 31,4 млн годом ранее. Крупнейшими импортерами по итогам прошлого года стали «Мистраль Алко» (рост на 4%, до 2,7 млн коробов), «Лудинг» (снижение на 12%, до 2,3 млн) и «Симпл» (рост на 6%, до 1,7 млн).



Из первой пятерки импортеров по итогам прошлого года выбыл «Магнит», второй по выручке российский ретейлер. Если в 2017 году он был на пятом месте с 1,3 млн девятилитровых коробов, то в 2018-м — только на 13-м с 762 тыс. коробов.



До 2018 года «Магнит» импортировал вино через дочернее ООО «Ритейл Импорт», а начиная с прошлого года его стала ввозить еще одна структура сети — ООО «Логистика Альтернатива». У этих двух компаний общие поставки в прошлом году оказались в 1,7 раза ниже, чем годом раньше только у одной «Ритейл Импорт».

Видео: РБК

«Сокращение прямого импорта вина компанией «Ритейл Импорт» в 2018 году связано со сменой месторасположения склада и организацией более эффективного процесса поставок алкоголя», — сообщил представитель ретейлера, добавив, что сейчас ввоз продукции производит другая организация, входящая в группу компаний «Магнит». Как смена местоположения склада и изменение количества поставщиков повлияли на общее сокращение импорта, представитель «Магнита» не объяснила.



В 2017 году Хачатур Помбухчан, занимавший должность финансового директора «Магнита», говорил РБК, что все вино поставляется исключительно для продаж в магазинах сети, на прямые поставки тогда приходилось до 15% реализуемого вина.

В рознице наблюдается противоположный тренд — сети увеличивают прямой импорт продуктов, рассказал гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Прямой импорт позволяет контролировать стоимость товара, дает ретейлеру возможность привлекать покупателей за счет эксклюзивных товаров (собственных торговых марок), а в категории овощей и фруктов помимо контроля цены дает еще и возможность контролировать сроки поставки.

Это подтверждают и представители торговых сетей: выгода в цене на полке может достигать 20%, отметила директор по коммуникациям «Ашан Ритейл Россия» Мария Курносова. По ее словам, компания в прошлом году начала импорт алкогольной и пивной продукции. Прямой импорт алкоголя — одно из стратегических направлений «Азбуки вкуса» в части дифференциации ассортимента, рассказал представитель ретейлера Андрей Голубков. По итогам 2018 года объем прямого импорта алкогольной продукции, 80% которой приходится на вино, возрос на 10%, добавил Голубков, не уточнив абсолютных показателей.​