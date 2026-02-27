Потанин не смог оспорить в британском суде отстранение от своего фонда

Суд в Великобритании отклонил апелляцию Владимира Потанина на решение комиссии по благотворительности, которая отстранила его от управления собственным фондом в 2023 году

Владимир Потанин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Суд в Великобритании отклонил апелляцию миллиардера Владимира Потанина на решение Комиссии по благотворительности Англии и Уэльса, которая в 2023 году отстранила его от управления собственным «Фондом Потанина» (The Potanin Foundation). Разбирательство длилось несколько лет, и окончательное решение было опубликовано 25 февраля 2026 года. РБК ознакомился с решением суда.

Как следует из материалов дела, главным аргументом суда стало то, что из-за статуса Потанина как «основателя» (с правом назначать попечителей и менять устав) фонд автоматически попал под британские санкции после включения самого бизнесмена в санкционный список в 2022 году. Это фактически заморозило активы организации и сделало ее дальнейшую легальную работу невозможной без отстранения номинального руководителя.

Суд счел бездействие бизнесмена проступком и бесхозяйственностью: он не подал в отставку добровольно, хотя его фидуциарный долг требовал защитить интересы благотворительной организации. Вместо этого Потанин оставался в структуре управления, что привело к невозможности фонда функционировать и уходу всех партнеров, включая аудиторов, юристов и инвестконсультантов.

В итоге апелляционный трибунал постановил, что отстранение Потанина было необходимой и пропорциональной мерой для сохранения активов фонда. Интересы самого основателя не могли перевесить необходимость защиты имущества благотворительной организации и возможность тратить эти средства по назначению, а не на бессрочное внешнее управление, следует из решения суда.

РБК направил запросы в инвестиционную группу Потанина «Интеррос».

О фонде Благотворительный фонд Владимира Потанина создан в 1999 году и зарегистрирован в Великобритании в 2006 году для поддержки образовательных и культурных программ в России. В 2022 году из-за санкций против Потанина в фонде был назначен временный управляющий Гай Холландер из Mazars. Как следует из решения суда, он рекомендовал свернуть деятельность фонда, реализовать его инвестиции, а оставшиеся активы распределить между одной или несколькими благотворительными организациями со схожими целями. Как следует из отчетности на сайте британского регулятора, в 2021 году, до введения ограничений, фонд направил на благотворительные цели 220 тыс. фунтов, в 2022 году — 237 тыс., в 2023 году — уже только 85 тыс., а в 2024 году — 164 тыс. фунтов. При этом доход фонда от инвестиций, напротив, стабильно рос: с 766 тыс. фунтов в 2021 году до 2,5 млн фунтов в 2024 году. Общие расходы фонда за тот же период сократились почти вдвое: с 798 тыс. фунтов в 2021 году до 441 тыс. фунтов в 2024 году. В структуре расходов практически исчезли гранты другим организациям (Grants institution; 133 тыс. фунтов в 2020 году, затем обнуление). Операционные расходы на содержание структуры фонда остаются стабильно высокими: в 2021 году они составляли 578 тыс. фунтов, в 2022 году снизились до 272 тыс., в 2023 году выросли до 315 тыс., а в 2024 году составили 277 тыс. фунтов.

Это «только политика»

Источник РБК, знакомый с ходом разбирательств, описывает вердикт политически мотивированным и юридически противоречивым. По словам собеседника, история фонда начиналась как эксперимент компании «Интеррос» (инвестиционная группа Потанина). Это был фонд, на котором компания тренировалась создавать эндаументы — механизм, впоследствии появившийся в России как фонды целевого капитала. Опыт решено было перенимать у Великобритании, где и учредили Potanin Foundation, говорит источник.

Фонд просуществовал чуть менее 20 лет и стал одним из крупнейших в своем роде. По словам источника, порядка 100 миллионов фунтов было пожертвовано Владимиром Потаниным и «Интерросом». Средства направлялись на поддержку талантливых студентов, развитие культурных связей, а прибыль от инвестиций, размещенных в JP Morgan и Goldman Sachs, шла на благотворительные цели, в том числе в Россию. Собеседник отметил, что, когда опыт был получен, фонд попытался перейти в российскую юрисдикцию, но британские власти не разрешили сделать это. Попытка перевода в другую сопоставимую юрисдикцию также получила отказ.

После начала специальной военной операции на Украине британский регулятор принял решение отстранить Потанина от управления фондом. Ключевым аргументом суда стал тезис о том, что бизнесмен должен был предвидеть введение против него санкций.

Как следует из пояснений источника, суд в своем решении (в пункте 87) указал, что после принятия Великобританией санкционного законодательства в 2019 году Потанин уже тогда должен был задуматься о рисках для фонда. После введения канадских и австралийских санкций в апреле 2022 года, по логике суда, бизнесмен должен был осознавать неизбежность ограничений. В частности, в ходе заседаний представителей фонда спрашивали, почему Потанин не предположил введение санкций после того, как они были применены к Роману Абрамовичу.

В процессе участвует генеральный прокурор Великобритании, сообщил источник. Кроме того, из материалов следует, что министерство иностранных дел страны заранее информировало Комиссию по благотворительности о планируемых санкциях против Потанина, но самого бизнесмена в известность не поставили.

Отдельные правила для благотворителей

Старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев пояснил РБК, что решение суда создает важный прецедент для британской практики, хотя формальные возможности для оспаривания у Потанина сохраняются.

По словам юриста, в данном деле трибунал применил более строгий стандарт поведения для лиц, контролирующих благотворительные структуры. Суд исходил из того, что уже в апреле 2022 года, после введения санкций Канадой и Австралией, риск попадания Потанина под британские ограничения стал предсказуемым. Поскольку бизнесмен сохранял полный контроль над фондом, санкционные нормы позволяли рассматривать саму организацию как структуру, находящуюся под его контролем, что неизбежно вело к заморозке ее активов.

Как отмечает Гусев, суд опирался на фидуциарную природу обязанностей контролирующего лица и принцип приоритета интересов фонда над личными интересами основателя. Для британской практики благотворительного права это решение стало прецедентным, подчеркивает юрист — ранее требования о проактивной отставки учредителя в санкционном контексте в столь явном виде судами не формулировалось.

Говоря о дальнейших перспективах, Гусев обращает внимание, что возможность для апелляции сохраняется. Решение вынес First-tier Tribunal (трибунал первой инстанции), и следующая инстанция — Upper Tribunal (Верховный трибунал). Но, поясняет юрист, дальнейшее оспаривание допускается лишь в случае, если удастся доказать ошибку в применении или толковании закона, но не по существу спора.

Параллельным путем юрист называет попытку оспорить само включение в санкционный список в порядке, предусмотренном британским законом о санкциях (SAMLA 2018). Впрочем, предупреждает Гусев, даже гипотетическая отмена санкций не приведет к автоматическому восстановлению статуса Потанина в фонде — потребуется самостоятельный пересмотр решения регулятора в сфере благотворительности.

То, что само по себе несогласие заявителя с выводами нижестоящего трибунала не может являться основанием для оспаривания, подтверждает старший партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. Он добавил, что ситуация с массовыми санкциями против российских бизнесменов в 2022 году была во многом новой и беспрецедентной, и практика суда по применению фидуциарных обязанностей в контексте санкций еще не сформирована. При этом на практике, по словам юриста, принятие решения об уходе с должности в ожидании введения санкций является скорее исключением. Как правило, лица, допускающие риск введения в отношении них санкций, предусматривают ряд мероприятий (уход с должности, продажа акций в юрисдикциях, где сохраняется такая возможность) на случай реализации этого риска, но не заблаговременно, отметил Именнов.

Елена Менде, адвокат, партнер юридической фирмы Ru.Courts, считает, что требование добросовестного управления и разумного предвидения негативных последствий характерно для большинства юрисдикций. Но, по ее словам, в данном случае основной вопрос, который разрешал суд, является ли основатель лицом, который в соответствии с законодательством может быть отстранен по решению Комиссии по благотворительности, не будучи должностным лицом в буквальном смысле закона.

«Это очень неоднозначный вопрос, не урегулированный законодательством, положительный ответ на который потребовал от английского суда прецедентной аргументации с определенной долей лукавства. Что касается нарушения фидуциарных обязанностей, то предвидеть нужно было скорее не сами санкции, а их последствия — «дестабилизацию экосистемы, необходимой для работы фонда» — отказ аудиторов, юридических и финансовых консультантов продолжать сотрудничество», — говорит Менде. Она добавила, что адвокаты Потанина ставили разумный вопрос о том, могла ли повлиять отставка бизнесмена на уход консультантов, учитывая происхождение средств, но «этот довод был отклонен».

Юрист также пояснила, что процедура обжалования решения двухэтапная: обращение в тот же суд, который рассматривал дело (трибунал первой инстанции) в связи с ошибкой в применении права, и, если это обращение не будет рассмотрено — в вышестоящий трибунал. «Учитывая ультражесткий подход английских судов в настоящее время к делам, связанным с санкциями, это может быть нецелесообразным», — заключила она.