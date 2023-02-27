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Наталья Тимакова уйдет с поста зампреда ВЭБ.РФ

Наталья Тимакова покинет пост зампреда ВЭБ.РФ. Она займет должность директора по развитию Московской школы управления «Сколково». Тимакова начала работу в ВЭБе в 2018 году после ухода с поста пресс-секретаря Дмитрия Медведева
Наталья Тимакова
Наталья Тимакова (Фото: Сергей Пятаков / ТАСС)

Зампред ВЭБа Наталья Тимакова с 1 марта покидает госкорпорацию и переходит на работу в Московскую школу управления «Сколково» на должность директора по развитию.

«Я очень благодарна Игорю Шувалову [председатель ВЭБ.РФ] и ВЭБу за четыре с половиной года работы. Нам удалось реализовать целый ряд важных проектов, многие из которых продолжаются, — это строительство школ по концессионной модели, запуск социально-культурных проектов в городах, где присутствует ВЭБ, и другие», — сказала Тимакова РБК. По ее словам, «пришло время попробовать себя на новом направлении».

В должности директора по развитию Московской школы управления «Сколково» Тимакова, в частности, будет отвечать за развитие новых образовательных проектов и новую стратегию школы «в текущих условиях», сообщил РБК источник в Сколково. По его словам, переход Тимаковой в «Сколково» логичен: она 4,5 года входит в состав совета директоров школы управления, а ВЭБ.РФ является одним из основных кредиторов образовательной организации.

В пресс-службе ВЭБ.РФ напомнили, что Наталья Тимакова в числе прочего занималась в госкорпорации образовательными проектами. «В частности, она является членом совета директоров компании «ПроШкола» [дочернее общество ВЭБа, которое участвует в федеральной программе строительства школ в России]. Кроме того, она вела несколько совместных инициатив ВЭБа и Московской школы управления «Сколково», а также с ГК «Просвещение», — сказали РБК в госкорпорации.

«Мы благодарны Наталье за ее работу в ВЭБе, она запустила и курировала ряд важных направлений для организации», — передал РБК через пресс-службу председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. «Сегодня перед бизнес-школой [«Сколково»] стоят амбициозные задачи по развитию партнерств с ведущими университетами страны и запуску новых образовательных инициатив. Учитывая важность образовательного направления для ВЭБа, Наталья будет тесно взаимодействовать с корпорацией в своей новой роли», — отметил он.

Наталья Тимакова заняла пост зампреда ВЭБа в сентябре 2018 года, после ухода с поста пресс-секретаря премьер-министра — замруководителя аппарата правительства при премьере Дмитрии Медведеве. В качестве пресс-секретаря Медведева Тимакова проработала в общей сложности десять лет — сначала в период его президентства (2008–2012), затем в период премьерства (с 2012 по 2018 год; правительство Медведева было отправлено в отставку в 2020-м). До назначения пресс-секретарем Медведева Тимакова возглавляла пресс-службу президента (2002–2008), также в разные годы занимала должности замначальника пресс-службы президента, и. о. пресс-секретаря председателя правительства.

До прихода на госслужбу Наталья Тимакова работала журналистом «Московского комсомольца», «Коммерсанта», «Интерфакса».

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Теги
Наталья Галимова Наталья Галимова, Петр Канаев Петр Канаев
Наталья Тимакова ВЭБ Игорь Шувалов Дмитрий Медведев Сколково
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