Мировые продажи пива Corona выросли на 21%

В 2019 году пивной гигант Anheuser-Busch InBev увеличил продажи пива Corona за пределами Мексики более чем на 20%. Однако в начале 2020 года эпидемия коронавируса уже сократила доходы компании на $285 млн

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Крупнейший в мире производитель пива — компания Anheuser-Busch InBev (AB InBev) объявила о резком росте продаж пива под принадлежащим ей брендом Corona. В отчете компании за 2019 год указывается, что за пределами домашнего для Corona мексиканского рынка продажи пива увеличились на 21%, при этом основной прирост был достигнут на рынках Китая и Мексики.

В документе подчеркивается, что темпы роста продаж пива суперпремиальных брендов, в первую очередь Corona, на китайском рынке превысили 15% и в четвертом квартале 2019 года, и по итогам года в целом.

«По нашим оценкам, Corona является брендом № 1 в суперпремиум-сегменте», — говорится в разделе отчета, посвященном работе в Китае. В результате повышения спроса на дорогие сорта пива общая выручка AB InBev на китайском рынке в 2019 году выросла на 3,3%, в то время как общие объемы продаж сократились на 3%.

В компании не связывают рост популярности пива Corona с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Более того, в отчете AB InBev подчеркивается, что вспышка заболеваемости в Китае (эпидемия началась в декабре 2019 года) привела к значительному снижению спроса во время празднования в этой стране Нового года.