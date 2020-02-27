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Мировые продажи пива Corona выросли на 21%

В 2019 году пивной гигант Anheuser-Busch InBev увеличил продажи пива Corona за пределами Мексики более чем на 20%. Однако в начале 2020 года эпидемия коронавируса уже сократила доходы компании на $285 млн
Фото: Francois Lenoir / Reuters

Крупнейший в мире производитель пива — компания Anheuser-Busch InBev (AB InBev) объявила о резком росте продаж пива под принадлежащим ей брендом Corona. В отчете компании за 2019 год указывается, что за пределами домашнего для Corona мексиканского рынка продажи пива увеличились на 21%, при этом основной прирост был достигнут на рынках Китая и Мексики.

В документе подчеркивается, что темпы роста продаж пива суперпремиальных брендов, в первую очередь Corona, на китайском рынке превысили 15% и в четвертом квартале 2019 года, и по итогам года в целом.

«По нашим оценкам, Corona является брендом № 1 в суперпремиум-сегменте», — говорится в разделе отчета, посвященном работе в Китае. В результате повышения спроса на дорогие сорта пива общая выручка AB InBev на китайском рынке в 2019 году выросла на 3,3%, в то время как общие объемы продаж сократились на 3%.

В компании не связывают рост популярности пива Corona с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Более того, в отчете AB InBev подчеркивается, что вспышка заболеваемости в Китае (эпидемия началась в декабре 2019 года) привела к значительному снижению спроса во время празднования в этой стране Нового года.

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«По нашим оценкам, за первые два месяца 2020 года вспышка [болезни] привела к сокращению доходов примерно на $285 млн и EBITDA в Китае на $170 млн», — говорится в отчете.

По данным AB InBev, совокупный доход компании от продажи пива трех основных брендов — Budweiser, Stella Artois и Corona — увеличился в 2019 году на 5,2%.

Нормализованная прибыль AB InBev по итогам года выросла на 29%, с $6,248 млрд до $8,086 млрд, выручка компании сократилась на 1,3% (до $52,329 млрд), при этом ее органический рост составил 4,3%. Общий объем продаж пива вырос на 1,1%, до 561,427 млн гектолитров.

В социальных сетях пиво Corona часто используется в шутках, связанных с коронавирусом, Google сообщал о всплеске числа поступающих запросов типа beer coronavirus и corona beer virus. В январе представитель одного из производителей Corona, компании Constellation Brands, вынуждена была заявить, что в компании надеются на то, что потребители понимают отсутствие всякой связи между пивом Corona и вирусом.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, к концу 26 февраля в стране (за исключением Гонконга и Макао) было зафиксировано 78 497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 2744 человека погибли. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) насчитывает за пределами Китая 2918 заболевших COVID-19, 43 человека погибли.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, пиво
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