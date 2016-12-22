ФАС сообщила о мешающих проверкам сотрудниках Шереметьево и его «дочки»

Антимонопольщики проводят проверки грузового оператора аэропорта по заявлению о нарушениях. Этот оператор и аэропорт препятствуют проведению проверок, подчеркнули в ФАС

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба проводит проверки в столичном аэропорту Шереметьево, сообщило ведомство в своем канале в Telegram. Проверки проводятся по заявлению о признаках антиконкурентного соглашения, которое связано с перевозкой грузов, пояснили в ФАС. Они проходят в том числе в расположенной в грузовом комплексе Шереметьево компании «Москва Карго», которая занимается наземным обслуживанием грузов и почтовых авиаперевозок.

ФАС заподозрила обе компании в воспрепятствовании проведению проверки, подчеркивается в сообщении. «При проведении проверки в ООО «Москва Карго» отключены сетевые диски, отсутствует доступ к почте сотрудников. Представитель АО международного аэропорта Шереметьево в ходе проверки аэропорта отключила компьютер, осмотр которого производился специалистом ФАС России», — добавили в ведомстве.

«Москва Карго» называет себя одним из крупнейших предприятий в своей области: она ведет свою историю с 1990 года. В 2016 году компания стала лидером по наземной обработке грузов и почты, годовой оборот составил более 200 тыс. т грузов, прошедших терминальную обработку, говорится на сайте «Москва Карго».

Представитель Шереметьево сообщил РБК, что проходит проверка. Позднее в аэропорту сообщили РБК, что Шереметьево и «Москва Карго» «предоставили полный доступ к документации и информационным ресурсам проверяющим сотрудникам ФАС». Представители аэропорта отметили, что администрация взаимодействует с антимонопольщиками и проверяет информацию о «затруднении» в работе сотрудников ФАС. Если эти данные подтвердятся, аэропорт примет меры против виновных сотрудников.

​«Аэропорт Шереметьево на протяжении последних лет целенаправленно создает конкурентную среду, которая позволяет авиакомпаниям, коммерческим партнерам и агентам выбирать операторов аэропортовых услуг в области ТЗК, хэндлинга, карго и других. Шереметьево всегда стоит на позиции открытой конкуренции, понятных, прозрачных правил хозяйственной деятельности и защиты экономических интересов пассажиров, клиентов и потребителей», — говорится в сообщении.

На официальном сайте антимонопольной службы была размещена следующая информация: «Представитель службы безопасности Шереметьево сообщил, что получил приказ руководства не предоставлять доступ к информации и документам сотрудникам ФАС России. В настоящее время составляются протоколы об административных правонарушениях по статье о воспрепятствовании законной деятельности сотрудников антимонопольного органа».

По данным СПАРК, сейчас «Москва Карго» на 100% принадлежит АО «МАШ» (Международный аэропорт Шереметьево), по итогам 2016 года ее выручка составила 2,9 млрд руб., чистая прибыль — 360 млн руб. Размер чистых активов компании — 2,5 млрд руб. Среди партнеров компании — «Аэрофлот», Air France, Air Astana, DHL, TNT, Pony Express. Компания обслуживает все рейсы «Аэрофлота» в Шереметьево с августа 2015 года.