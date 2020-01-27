В «Транснефти» сменился куратор направления с бюджетом почти на ₽300 млрд

Вице-президентом ПАО «Транснефть», курирующим вопросы проектирования и капитального строительства, назначен Сергей Шоцкий

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Компания «Транснефть» объявила о назначении нового вице-президента, отвечающего за вопросы проектирования и капитального строительства, — с 27 января Алексея Сапсая на этой должности сменил Сергей Шоцкий.

В сообщении «Транснефти» отмечается, что Сапсай продолжит работу в качестве руководителя одной из «дочек» «Транснефти» — «Москвагипротрубопровод».

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил РБК, что на новом посту Шоцкий, ранее занимавший должность генерального директора ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка», будет курировать всю программу развития ПАО «Транснефть», в рамках которой ведется реализация проектов нового строительства, технического перевооружения и реконструкции.

В середине января «Транснефть» сообщала, что на финансирование программы развития в 2019 году потрачено 282,5 млрд руб.

Шоцкий родился в 1972 году, в 1997-м окончил Новосибирскую академию водного транспорта, а в 2006 году — Тюменский государственный нефтегазовый университет. Общий стаж его работы в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов составляет, по данным «Транснефти», более 15 лет.