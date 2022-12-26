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Владельцу «Вкусно — и точка» разрешили купить бизнес партнера McDonald’s

ФАС разрешила компании владельца «Вкусно — и точка» купить активы экс-партнера McDonald's
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба разрешила компании «Логистика и точка» приобрести активы бывшего логистического партнера McDonald’s в России — группы Havi, сообщила пресс-служба ведомства.

«В результате сделки «Логистика и точка» получит в собственность активы бывшего партнера McDonald’s в сегменте логистики, упаковки, переработки отходов, планирования и управления поставками», — отметили в ФАС.

В периметр сделки вошли ООО «Рулог» (основано в России международной Havi Logistics — работает в 45 странах, кроме McDonald’s, предоставляла услуги IKEA, British Petroleum (BP), Equinor) и другие компании.

В мае, спустя 2,5 месяца после начала российской спецоперации на Украине, McDonald’s объявил об уходе и продаже бизнеса в России. Владельцем активов американской сети стал Александр Говор, который ранее по франшизе управлял 25 ресторанами McDonald’s. В итоге сеть открылась под названием «Вкусно — и точка».

О том, что Havi Logistics ищет, кому передать свои активы, РБК писал в ноябре. Тогда же «Вкусно — и точка» объявила, что Говор купит российский бизнес Havi, который после завершения всех юридических формальностей будет принадлежать «Логистика и точка». Сумма сделки не раскрывалась.

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