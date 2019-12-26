«Ведомости» узнали о сложностях с передачей SSJ100 «Аэрофлоту»

Проблемой стала гарантия остаточной стоимости самолетов, которая позже позволит вернуть часть лайнеров обратно

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Гражданские самолеты Сухого» построили 10 из 100 самолетов, которые по контракту 2018 г. должны были быть переданы «Аэрофлоту». Однако до сих пор авиакомпания не получила ни одного лайнера, сообщает газета «Ведомости». Объясняется это тем, что «Ростех» долго согласовывал гарантию остаточной стоимости самолетов.

Последняя дает покупателю право через определенный срок продать самолет обратно производителю за определенную часть стоимости новой машины. Без нее банки отказываются финансировать покупку самолетов, сообщили собеседники издания. Причем им требуется гарантия не ГСС, а именно «Ростеха».

В итоге было решено, что гарантию остаточной стоимости ГСС даст под поручительство «Ростеха», что повысит рыночную привлекательность самолета. Как объяснил представитель Минпромторга, она позволит покупателям самолетов через 12 лет продать его обратно за 40% от цены покупки. По предварительным подсчетам, речь может идти о сумме в $1,3 млрд.

При этом издание отмечает, что если даже «Аэрофлот» получит хотя бы пять SSJ-100, то 2019 год все равно будет худшим для самолетом этой марки. В 2012-2018 эксплуатантам удавалось передать от 12 до 30 лайнеров.