Старейшую кинокомпанию России пригрозили оставить без света на Новый год

Более 9000 предприятий Санкт-Петербурга, включая киностудию «Ленфильм», могут на Новый год остаться без электричества. Причина — многомиллионные долги

Фото: Евгений Асмолов / ТАСС

В сообщении Петербургской сбытовой компании (ПСК) указывается, что в адрес 9500 коммерческих потребителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области были направлены уведомления на ограничение подачи электроэнергии. Среди них — старейшая (из ныне действующих) государственная кинокомпания «Ленфильм», которая должна 7,25 млн руб.

Энергетики предупредили, что следующим на очереди в получении уведомления об ограничении электроэнергии может стать ОАО «Метрострой», долг которого превышает 19 млн руб.

«Указанные должники, а также те потребители, которые не погасят задолженность, рискуют встретить Новый год без электроэнергии. До момента полной оплаты долга специалисты АО «ПСК» будут контролировать ситуацию на предмет самовольного подключения потребителей», — говорится в сообщении.

Генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин в беседе с РБК назвал задолженность в 7,25 млн руб. «абсолютно рядовой ситуацией». «Просто к Новому году энергетикам нужен самопиар, мы организация с самым маленьким долгом в этом списке, зато у нас есть имя. Это же не какой-то фатальный долг, обычный текущий, то есть накапливается долг, потом гасится», — пояснил Пичугин. По его словам, долг накопился, потому что контрагенты должны «Ленфильму» «гораздо большую сумму». На вопрос о том, не останется ли «Ленфильм» без света к Новому году, Пичугин заявил: «Нет, конечно».

Начальник службы по связям с общественностью «Метростроя» Екатерина Гигиняк связала задержку в оплате электроснабжения с системой банковского сопровождения. «У нас задержка связана с тем, что мы сейчас работаем с банковским сопровождением. Под каждый контракт есть свой банковский счет. Пока деньги пройдут все формальности, пока все платежи, которые мы выставляем, не будут заверены с нашим заказчиком, пока их не проверит банк, пока не пройдет от нас субподрядчику. Потом субподрядчик ту же самую процедуру проходит. Когда это все доходит до конечного потребителя, проходит много времени. Вот поэтому такая задержка. Это не значит, что у нас денег нет, что мы не хотим платить, это вот такая формальная бюрократическая вещь», — пояснила она.

Как указывает издание «Фонтанка», «Ленфильму» уже не в первый раз угрожают отключением электроэнергии. Так, например, летом долг кинокомпании составлял 3,2 млн руб. В «Ленфильме» тогда назвали задолженность «текущей», указав, что последствия должны быть для тех, кто «вообще ничего не гасит».

«Ленфильм» был создан на базе военно-кинематографического комитета Скобелевского комитета, созданного еще в 1914 году. Впоследствии студию национализировали, многократно переименовывали, а «Ленфильмом» она стала в 1934 году.