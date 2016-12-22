«Роснефтегаз» направит на дивиденды 50% прибыли за 2017 год

«Роснефтегаз» должен перечислить в бюджет 50% прибыли за 2017 год в виде дивидендов, заявил министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что договоренность не предусматривает поправки на «бумажные» убытки

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Госхолдинг «Роснефтегаз», на балансе которого находятся 50% плюс одна акция «Роснефти», 10,97% «Газпрома», а также 26,36% «Интер РАО», по итогам 2017 года должен будет перечислить в бюджет 50% прибыли в виде дивидендов. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК.

«Роснефтегаз» — 50 на 50», — сказал Силуанов, отвечая на соответствующий вопрос. Министр объяснил, что эта договоренность уже зафиксирована и не должна измениться к моменту выхода правительственной директивы о размере выплат. «Я не правительство, но вроде все взрослые люди, договорились», — сказал министр. По его словам, это «честная» договоренность, не предусматривающая поправки на «бумажные» убытки.

Комментируя перспективу увеличения дивидендов до 100% прибыли «Роснефтегаза», министр ответил, что у его ведомства «всегда оптимистичный план». Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался от комментариев.



По итогам 2014 и 2015 годов Минфин ждал от «Роснефтегаза» дивидендов исходя из общего норматива для выплат госкомпаний (сначала 25% от чистой прибыли, затем — 50%), но «Роснефтегаз» добивался для себя исключений в виде использования скорректированной прибыли как базы для выплат. И в 2016 году Минфин поменял подход: на 2017–2019 годы он заложил, что «Роснефтегаз» как компания, предназначенная для того, чтобы держать пакеты акций «Роснефти» и «Газпрома», должна «ретранслировать» собранные от них дивиденды в полном объеме в казну независимо от чистого финансового результата.

Но «Роснефтегаз» выплатил в бюджет в конце 2016 года 717 млрд руб. (из которых 692,4 млрд были выручкой от продажи 19,5% «Роснефти», а 24,6 млрд руб. — промежуточными дивидендами). По результатам 2016 года компания зафиксировала чистый бухгалтерский убыток. Тогда Минфин предложил компромиссный вариант — взять с «Роснефтегаза» не все, а половину доходов, которые он получает в виде дивидендов «Газпрома» и «Роснефти».



Осенью 2017 года «Роснефтегаз» выплатил в бюджет промежуточные дивиденды на сумму 20 млрд руб. В 2018 году Минфин ждет от «Роснефтегаза» около 55,6 млрд руб. дивидендов, сообщал РБК в октябре со ссылкой на данные Счетной палаты.