Экс-глава московской Росгвардии стал совладельцем «короля госзаказов»

Андрей Гранкин, занимавший до недавнего времени пост начальника главка Росгвардии по Москве, стал совладельцем ООО «Петон» — крупнейшего получателя госзаказов по итогам 2016 года

Андрей Гранкин (Фото: Александр Авилов / АгН «Москва»)

Андрей Гранкин стал совладельцем ООО «Научно-исследовательский проектный институт нефти и газа «Петон» (НИПИ НГ «Петон»), свидетельствуют данные базы СПАРК («Интерфакс» первым обратил на это внимание). Доля Гранкина — 20%, еще по 40% принадлежит Олегу Полякову и Игорю Мнушкину. Ранее 20% в компании принадлежали заместителю гендиректора «Петона» Владимиру Зайцеву.

Гранкин — генерал-майор полиции, работал начальником главного управления Росгвардии по Москве. Осенью 2017 года он уволился из Росгвардии, отметил осведомленный источник «Интерфакса». Согласно опубликованной Росгвардией в мае 2017 года информации, доход Гранкина за 2016 год составил чуть меньше 2 млн руб.

В пресс-службе «Петона» подтвердили РБК факт сделки, уточнив, что Андрей Гранкин с осени этого года не является кадровым сотрудником Росгвардии. Сделка носила частный характер, она проведена между топ-менеджерами холдинга, а Андрей Гранкин на данный момент занимает должность советника генерального директора по вопросам корпоративной безопасности, отметили в компании.

НИПИ НГ «Петон» занял первое место в рейтинге Forbes «Короли госзаказа», который вышел в марте 2017 года. Компания в 2016 году получила от «Газпрома» контракты на 176 млрд руб. В частности, компания без конкурса получила заказ на строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области (126,7 млрд руб.). Кроме того, «Петон» получил контракт на строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей на Ямале (47,7 млрд руб.).