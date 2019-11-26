СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк

За землю в Домодедовском районе «Русич» заплатил около 450 млн руб.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Концерн «Русич» выкупил в Домодедовском районе 450 га, которые ранее принадлежали бывшему совладельцу БТА-банка Мухтару Аблязову, сообщает «Коммерсантъ». По данным издания, на этой земле планируется построить индустриальный парк, который станет крупнейшим в России.

По различным оценкам рыночная стоимость выкупленного актива может достигать 1 млрд руб., однако источник «Коммерсанта» утверждает, что в действительности «Русич» заплатил за него порядка 450 млн руб. Предполагается, что именно низкая цена стала основным мотивом покупки.

Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет. При этом в концерне уже ведут переговоры с несколькими потенциальными клиентами.

Указывается, что крупный земельный банк был сформирован структурами, подконтрольной Аблязову группы «Евразия» еще до кризиса 2008 года. Тогда предполагалось, что на этой территории будет построен город-спутник Константиново. Однако этим планы так и не были претворены в жизнь.

Как указывает «Коммерсантъ», «Русичу» уже принадлежит индустриальный парк «Холмогоры» на Ярославском шоссе, а также ЖК «Новые Котельники» в ближнем Подмосковье.