Российский футбол вновь ушел в убыток

Клубы российской премьер-лиги в год перед чемпионатом мира показали совокупный чистый убыток 1,7 млрд руб., подсчитала PwC. Футбол в России хронически убыточен: за последние шесть лет на прибыль удалось выйти лишь в 2016 году

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Суммарные доходы клубов российской премьер-лиги (РПЛ), высшей лиги российского футбола, в 2017 году составили 56,8 млрд руб., а расходы — 58,5 млрд. Таким образом, финансовый результат оказался отрицательным (минус 1,7 млрд руб.) в пятый раз за последние шесть лет, показало исследование аудиторско-консалтинговой компании PwC и РПЛ, представленное сегодня в Москве.

В 2016 году клубам РПЛ удалось показать чистую прибыль в 3,2 млрд руб. при рекордных доходах в 63,3 млрд руб. и расходах в 60,1 млрд руб., писал РБК.

Финансовый дефицит 2017 года обусловлен преимущественно трансферами (переходами) игроков: клубы впервые за три года ушли в минус по трансферному балансу (расходы на приобретение игроков оказались выше доходов от их продажи). Доходы от футбольных трансферов в 2017 году оценены в €122 млн, а расходы — в €184 млн. Кроме того, незначительно сократились целевые поступления и пожертвования (фактически дотации от владельцев, региональных властей и т.д.).

Но коммерческие доходы российского футбола растут, следует из данных PwC: так, поступления от спонсоров и прочие коммерческие поступления в 2017 году выросли до 29,5 млрд руб. (с 27,8 млрд руб. годом ранее), а доходы от реализации билетов и матчевых мероприятий — с 3 млрд до 4,4 млрд руб.

«Благодаря новой инфраструктуре и работе с болельщиками клубы РПЛ продолжают увеличивать свои доходы от продажи билетов и матчевых мероприятий. Спонсорские и коммерческие доходы также продолжают расти, причем их доля составляет уже более 50%. В то же время прочие доходы клубов, куда входят доходы от трансферной деятельности, операций с недвижимостью и прочей деятельности, не связанной с футболом, значительно сокращаются», — говорится в исследовании.