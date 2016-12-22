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Сообщения о трудностях с двигателями для А330 обрушили акции Rolls-Royce
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Сообщения о трудностях с двигателями для А330 обрушили акции Rolls-Royce
Бизнес, 14:42
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Сообщения о трудностях с двигателями для А330 обрушили акции Rolls-Royce
Rolls-Royce столкнулся с проблемами и не сможет вовремя поставить инновационные двигатели для новых лайнеров Airbus модели A330neo, сообщает Bloomberg. Эта информация привела к падению стоимости акций Rolls-Royce на 14%
Фото: Peter Nicholls / Reuters

На торгах в Лондоне в пятницу, 26 октября, акции Rolls-Royce Holdings Plc рухнули на 14%, сообщает Bloomberg.

На пике падения за одну акцию компании на бирже давали £7,47, что на 14,33% ниже уровня закрытия предыдущих торгов (£8,72).

Распродажи последовали за сообщением о том, что из-за производственных трудностей компания задерживает поставки двигателей для широкофюзеляжного пассажирского самолета Airbus A330neo. Как говорится в письме британского производителя к сотрудникам, к концу октября он сможет поставить только десять двигателей Rolls-Royce Trent 7000 из 30 обещанных.

Эта модель получила прибавку neo в названии именно из-за новых двигателей Rolls-Royce, которые позволяют значительно снизить расход топлива и эксплуатационные издержки. Нарушение графика поставок, подчеркивает Bloomberg, произошло после того, как на двигателях предыдущей серии для Boeing 787 Dreamliner — Rolls-Royce Trent 1000 была найдена «конструктивная неисправность». Задержка по поставкам, отмечает Rolls-Royce в своем письме, является «источником беспокойства для клиентов».

Фаза резкого падения цены акций продолжалась около получаса, после чего акции Rolls-Royce снова стали дорожать, и по состоянию на 14:40 мск цена дошла на уровня £8,272, что примерно на 5% ниже уровня предыдущего закрытия, следует из данных investing.com. На данный момент капитализация компании составляет £16,44 млрд ($21,04 млрд).

Акции самого Airbus 26 октября также заметно подешевели. На минимуме их котировки опустились до отметки €91,52, что на 6,55% ниже уровня торгов четверга (€97,94). К 14:40 мск стоимость бумаг достигла отметки €94,8.

Авторы: Владислав Гордеев, Анна Трунина.
Теги: акции , Rolls-Royce , Airbus A330
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