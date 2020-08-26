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Дочь Пескова сообщила о работе над собственным брендом

Она зарегистрировала компанию «Лиза и Саша» с уставным капиталом 50 тыс. руб. По словам Елизаветы Песковой, она не хотела сообщать о работе над проектом перед его запуском
Елизавета Пескова
Елизавета Пескова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова рассказала РБК, что занимается работой над собственным брендом, но пока не хочет раскрывать деталей проекта.

По данным СПАРК, 24 августа Елизавета Пескова зарегистрировала компанию «Лиза и Саша». Уставной капитал компании составил 50 тыс. руб., а в качестве отрасли деятельности указано производство верхней одежды. Руководителем и единственным собственником является Пескова.

Ранее издание «Открытые медиа» предположило, что над брендом с Песковой может работать ее сводная сестра Александра Жулина — дочь супруги Дмитрия Пескова Татьяны Навки от предыдущего брака.

«Да, мы с Сашей занимаемся совместным брендом. Не хотели раскрывать никаких подробностей и держали все в секрете, но произошел слив информации, так как зарегистрированная компания появилась в общем доступе», — сообщила РБК Пескова. Она отметила, что «речь идет не только о бренде одежды». «Ничего более комментировать не будем, все новости после запуска», — сообщила Пескова.

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Елизавете Песковой 22 года. В январе этого года в интервью Forbes она говорила, что уже несколько лет не берет денег у отца. По ее словам, ей перестали выделять деньги, когда она стала совершеннолетней, и для заработка она продавала старые мамины вещи в Instagram, а затем стала зарабатывать на рекламе в соцсети. Пескова отметила, что «было бы глупо» не использовать страницу в соцсети, поскольку у нее большой охват в СМИ. В марте текущего года Пескова зарегистрировала компанию Speransa DS в сфере digital-маркетинга.

Авторы: Майя Бобенко, Анастасия Батманова
Теги: Елизавета Пескова
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