Владелец «Кириешек» откроет новый бизнес

Производитель «Бабкиных семечек» и сухариков «Кириешки» планирует создать в России конкурента DHL — бизнес экспресс-доставки. Доставка сторонних грузов позволит компании сэкономить на логистике собственных товаров

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Производитель снеков и кондитерских изделий «КДВ Групп» ищет руководителя для проекта экспедиционно-курьерского бизнеса, следует из размещенной на сайте HeadHunter вакансии компании. В описании позиции сказано, что речь идет о запуске с нуля клиентского сервиса доставки отправлений (посылок и малогабаритных грузов) за 24 часа. От кандидата требуется опыт организации бизнеса с годовым оборотом от 10 млрд руб. в транспортно-экспедиционном секторе, курьерской доставке и службах почтовых отправлений.

Руководителя ищут с международным опытом — вакансия была опубликована 2 августа в США, следует из информации на HeadHunter. Потенциальному соискателю в HR-службе «КДВ Групп» пояснили, что компания предлагает работу в России, но ищет сотрудника с опытом работы в европейских и американских корпорациях, например Amazon. Руководитель нового бизнеса будет напрямую отчитываться Денису Штенгелову — основному владельцу «КДВ Групп».

В «КДВ Групп» РБК подтвердили, что рассматривают возможность запустить бизнес экспресс-доставки грузов, но отметили, что проект на ранней стадии, и раскрывать его детали не стали. Штенгелов на вопросы РБК не ответил.

Компания рассматривает создание почтово-курьерской службы — аналога DHL и TNT — на базе существующей инфраструктуры «КДВ Групп»: складов, распределительных центров и автопарка, пояснял потенциальному кандидату сотрудник HR-службы. По его словам, этому способствует широкая география деятельности «КДВ Групп»: у компании 137 подразделений в российских городах и странах СНГ, восемь распределительных центров (в Москве, Верхней Пышме, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Минеральных Водах, Воронеже, Яшкино и Ульяновске). Кроме того, у производителя «Кириешек» есть собственная система логистики в России, а также странах ближнего и дальнего зарубежья — более 1 тыс. единиц автотранспорта, в том числе 500 крупнотоннажных грузовиков. Своя логистика и дистрибуция означают, что компании не нужно делиться маржой, объяснял такую стратегию РБК Штенгелов: «Мы экономим деньги, выжигая поляну».

У «КДВ Групп» хорошо налажена инфраструктура доставки, и если она будет предлагать рынку ею воспользоваться, то есть дозагружать машины чужим товаром и доставлять по магистральным маршрутам до распределительных центров, это позволит удешевить доставку собственных продуктов, говорит Алексей Прыгин, вице-президент по коммерции курьерской компании «Максипост» (специализируется на доставке в e-commerce).