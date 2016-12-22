S7 Airlines предложила наладить в Подмосковье выпуск бизнес-джетов

Гендиректор S7 Airlines Владимир Объедков представил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву проект завода по производству легких бизнес-джетов в подмосковном Ступино. Компания намерена инвестировать в него 13 млрд руб.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

S7 Airlines представила губернатору Московской области Андрею Воробьеву проект создания нового самолетостроительного предприятия в Ступино, на котором будут выпускаться бизнес-джеты. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«В рамках рабочей поездки губернатор посетил Авиационный учебный центр авиакомпании S7 Airlines. В частности, Воробьеву представлен проект создания нового самолетостроительного предприятия, которое будет производить сверхлегкие турбореактивные бизнес-джеты Victory», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Московской области.

Агентство уточняет, что проект представил генеральный директор S7 Airlines Владимир Объедков.

По информации ТАСС, компания намерена инвестировать в завод бизнес-джетов Ступино около 13 млрд руб. Планируется, что при этом область получит около 1 тыс. новых рабочих мест.

По информации на сайте авиакомпании, она эксплуатирует самолеты Airbus (50 лайнеров), Boeing (21 лайнер) и Embraer (17 лайнеров). Всего парке авиакомпании 88 воздушных судов. В 2017 году S7 Airlines первой в России начала эксплуатацию лайнеров нового поколения — Airbus A320neo, а также ожидает поступления осенью 2018 года современных среднемагистральных лайнеров Boeing 737MAX.