Помощник Путина предложил ограничить конкуренцию при полетах в Норильск

Авиакомпания «НордСтар» сможет ограничивать полеты конкурентов в Норильск — такое предложение поддержал Владимир Путин. Цель — поддержка региональной компании, но изменения в закон о конкуренции чреваты злоупотреблениями

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Норильск вне конкуренции

Помощник президента Андрей Белоусов предложил Владимиру Путину внести изменения в федеральный закон «О защите конкуренции», которые бы позволили аэропорту Норильск и авиакомпании «НордСтар» (оба принадлежат «Норильскому никелю») ограничивать запросы других авиакомпаний на полеты в Норильск. У РБК есть копия письма Белоусова от 1 июня, ее подлинность подтвердил источник в правительстве.

6 июня Путин поставил резолюцию на этом письме: «Медведеву Д. А. Прошу поддержать».

Инициатором такого исключения для норильского аэропорта и местной авиакомпании был врио губернатора Красноярского края Александр Усс, следует из письма Белоусова.

В Норильске всего один аэропорт, а «НордСтар» — его основной перевозчик: в 2017 году компания перевезла ​298 тыс. человек, или 64% всех пассажиров, указывает помощник президента. Согласно сайту аэропорта Норильска, сейчас кроме «НордСтара» в этот город летают «КрасАвиа», Utair и S7.

Однако в 2018 году в аэропорту завершится реконструкция взлетно-посадочной полосы, и ее эксплуатация будет возможна на всю длину без ограничений по типам воздушных судов (сейчас полоса укорочена из-за ремонта, поэтому аэропорт не может принимать среднемагистральные самолеты). Это увеличит число авиакомпаний, которые смогут летать в летний, высокодоходный сезон, когда количество рейсов вдвое больше, чем зимой. По информации правительства Красноярского края, такая ситуация «может негативно отразиться на финансово-экономическом состоянии «НордСтара», которая летает круглогодично, «что создаст риск нестабильного авиасообщения в регионе», пишет Белоусов.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Для того чтобы избежать сбоев, красноярские чиновники предлагают сформировать консорциум на базе аэропорта Норильск, «НордСтара» и еще одной авиакомпании — «КрасАвиа» (подконтрольна государству). Консорциум в дальнейшем может быть преобразован в холдинг, говорится в письме. Чиновники хотят, чтобы этот аэропорт, «НордСтар», правительство Красноярского края и Росавиация заключили специальное соглашение, которое предусматривает создание базовой пассажирской авиакомпании для норильского аэропорта, обязанной перевозить пассажиров круглый год. Но эта же компания будет сама рассматривать заявки других авиакомпаний на свободные слоты в аэропорту Норильска, а аэропорт — подтверждать слоты с учетом ее замечаний. То есть фактически «НордСтар» будет согласовывать все заявки конкурентов.

Три месяца на изменения

По итогам «ряда совещаний» в администрации президента Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минтранс «отмечают необходимость внесения изменений» в закон «О защите конкуренции», чтобы было допустимым такое специальное соглашение, в соответствии с которым «может быть ограничен доступ на рынок авиаперевозок по соответствующим маршрутам», пишет Белоусов. ​Однако соглашение должно предусматривать конкретные обязательства авиакомпаний («НордСтара» и «КрасАвиа»), аэропорта и правительства Красноярского края в части маршрутной сети, гарантированного объема перевозок, тарифов, частоты рейсов, объемов и источников финансирования авиаперевозок и ответственности за невыполнение обязательств.

Белоусов предложил внести изменения в закон о защите конкуренции в течение трех месяцев — к началу сентября. ФАС уже подготовила соответствующие поправки. У РБК есть копия законопроекта, ее подлинность подтвердил представитель службы. Ст. 16 этого закона запрещает заключать соглашения, ограничивающие конкуренцию, или согласованные действия федеральных и региональных органов власти, если они могут привести к ограничению или устранению конкуренции. В новой редакции закона, подготовленной ФАС, будут разрешаться подобные соглашения в отдельных случаях.

ФАС подготовила проект поправок в закон о защите конкуренции, предусматривающий условия для признания допустимыми соглашений между органами власти и хозяйствующими субъектами при условии совокупных факторов: развитие технологий и производства и получение потребителями преимуществ, соразмерных выгодам участников таких соглашений, сказал РБК представитель ФАС. По его словам, сейчас условия соглашения для норильского аэропорта обсуждаются с участием ФАС, Минтранса и руководства Красноярского края исходя из этих критериев. «Такие же условия сейчас применяются и для прочих соглашений, кроме картелей», — добавил он.

Представители Минтранса, Росавиации и правительства Красноярского края пока не ответили на запросы РБК. Представитель «Норникеля» отказался от комментариев.

Повод для злоупотреблений

«Мы считаем, что только обеспечение благоприятных условий для развития конкуренции может улучшить транспортную доступность Норильска», — заявила РБК представитель S7. По ее словам, ограничение доступа к инфраструктуре аэропорта или ограничение доступа на конкретные маршруты может привести только к искусственному снижению предложения на рынке и, как следствие, завышенным ценам на перевозки. «Все авиаперевозчики должны иметь равные права для выполнения полетов внутри страны», — подчеркнула она. Представитель еще одного перевозчика, который летает в Норильск, — Utair — пока не ответил на запрос РБК.

Если поправки в закон о защите конкуренции будут одобрены, то это коснется всех аэропортов, предупреждает руководитель коммерческой практики BMS Law Firm Денис Фролов. С учетом ситуации в Норильске предлагаемое соглашение, возможно, действительно необходимо для стабильного авиасообщения в регионе, рассуждает юрист. Но такие изменения могут привести к злоупотреблению в будущем, когда подобные соглашения будут использоваться для монополизации рынка, указывает он. Поэтому, по его мнению, вопрос не только в том, в каком виде изменения в конечном счете будут приняты, а как они будут применяться на практике.

Злоупотребления вряд ли будут, к тому же на практике подобные исключения являются редкостью и применяются в особых случаях, уверяет руководитель антимонопольной практики юридической компании Art De Lex Ирина Акимова. Вероятно, федеральные и региональные власти будут использовать эту возможность только для развития значимых инфраструктурных объектов, в том числе и транспортных, считает она.