Сбербанк выведет из обращения карты Maestro

Владельцы карт смогут использовать привязанные к ним счета, но оплачивать картами покупки в магазине или пользоваться банкоматами уже не получится. Банк предложил выпустить взамен карты «Мир» и пообещал бесплатное обслуживание

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Сбербанк в июле выведет из обращения карты Maestro, Virtual и ПРО100 из-за устаревания условий обслуживания: они не поддерживают бесконтактную оплату и не позволяют получать привилегии от платежной системы «Мир», сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.

Переводы и зачисления на счета этих карт сохранятся, но оплата покупок и снятие наличных в банкоматах станут недоступны.

Сбербанк попросил владельцев карт заранее перейти на карту «Мир» и пообещал бесплатное обслуживание для них навсегда.

Карты ПРО100 перестали выпускаться банком с 2016 года, карты Maestro и Virtual — с 2017 года.