Сбербанк выведет из обращения карты Maestro
Сбербанк в июле выведет из обращения карты Maestro, Virtual и ПРО100 из-за устаревания условий обслуживания: они не поддерживают бесконтактную оплату и не позволяют получать привилегии от платежной системы «Мир», сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации.
Переводы и зачисления на счета этих карт сохранятся, но оплата покупок и снятие наличных в банкоматах станут недоступны.
Сбербанк попросил владельцев карт заранее перейти на карту «Мир» и пообещал бесплатное обслуживание для них навсегда.
Карты ПРО100 перестали выпускаться банком с 2016 года, карты Maestro и Virtual — с 2017 года.
Maestro — сервис дебетовых карт от платежной системы Masterсard, которая покинула российский рынок в марте 2022 года в знак несогласия с начатой Россией военной операцией на Украине. Аналогично поступила Visa.
Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за рубежом, но продолжили функционировать внутри страны. Это стало возможным благодаря обработке всех операций в Национальной системе платежных карт (НСПК), которую создали в 2014 году для обслуживания банковских платежей в России.
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