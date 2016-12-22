Возле парка «Зарядье» построят комплекс элитных апартаментов

Один из крупнейших столичных застройщиков — MR Group — построит в пешей доступности от Кремля и парка «Зарядье» комплекс апартаментов. Возможная выручка от реализации проекта может составить 1,3–1,8 млрд руб.

Парк «Зарядье» в Москве (Фото: Владислав Шатило / РБК)

​MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко построит комплекс апартаментов в центре Москвы (Славянская пл., 2/5/4, стр. 5). Согласно данным ЕГРЮЛ, владельцы и топ-менеджеры MR Group через ООО «Централ Парк» весной этого года получили 95% в ООО «ССР», которое в июне 2018 года получило разрешение Мосгосстройнадзора на строительство в районе Китай-города комплекса апартаментов с подземным паркингом, следует из материалов комитета.

Участок под строительство площадью 0,13 га находится в глубине квартала и принадлежит городу, ССР его арендует. В 2016 году Москомстройинвест сообщал, что инвестор за три года построит здесь гостиницу площадью 6,5 тыс. кв. м, из которых 1,5 тыс. кв. м займет подземная часть. При этом чиновники уточняли, что отель уже на 40% готов — на участке находилось недостроенное здание. ССР арендует этот участок, согласно данным Росреестра, с февраля 2017 года. С точки зрения разрешительной градостроительной документации у апартаментов та же функция, что и у гостиницы, заявил представитель Москомстройинвеста.

До сделки с владельцами и топ-менеджерами MR Group единственным учредителем ССР был Никита Евстропов. Сейчас у него 5% компании, также у него в залоге находится и доля «Централ Парка» до полного расчета по договору купли-продажи. Евстропов также является гендиректором АО «Международное сотрудничество и сервис металлургов «Интерметсервис». Оно в декабре 2015 года ​заключило до 2064 года договор аренды так называемого Дома металлургов на Славянской площади — это здание граничит с участком строительства апартаментов.

Связаться с Евстроповым не удалось. В MR Group не ответили на запрос РБК.

Номер три в столице По итогам 2017 года MR Group вошла в тройку крупнейших застройщиков Москвы по объемам возведенной недвижимости: 151,3 тыс. кв. м жилья и 226,8 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Сейчас группа, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, возводит 548,9 тыс. кв. м жилья, по этому показателю MR Group занимает среди всех российских девелоперов 18-е место. Основными владельцами MR Group считаются ее гендиректор Роман Тимохин и председатель совета директоров Виктор Лабуздко.

Выгодные апартаменты

Стоимость участка под апартаменты в Китай-городе составляет около 300 млн руб., стоимость самого строительства — 500 млн руб., оценивает партнер Colliers International Владимир Сергунин. При этом, по его мнению, возможная выручка от реализации проекта может составить 1,3–1,8 млрд руб. Поэтому с точки зрения экономики выбор в пользу апартаментов абсолютно понятен, заключает эксперт.

Апартаменты, скорее всего, будут в элитном ценовом сегменте, полагает директор департамента управления продажами жилых проектов Knight Frank Ольга Широкова. Она отмечает, что участок расположен в самом премиальном районе в пешей доступности от Кремля и парка «Зарядье».

Близость парка «Зарядье» — положительный фактор при сдаче апартаментов в аренду, говорит председатель совета директоров RRG Денис Колокольников. «Если речь идет о квартирах для постоянного проживания, то вид на парк поднимает цены на квартиры на 5–10%. Но если комплекс расположен во дворах, то «Зарядье» мало повлияет на ценообразование», — полагает Колокольников. Расположение апартаментов в глубине квартала будет только преимуществом, уверена управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Многие покупатели элитных новостроек предпочитают виды из окон на придомовую территорию, поскольку потоки отдыхающих могут нарушать спокойствие и приватность, объясняет эксперт.

В окружении будущего проекта в продаже сейчас, по данным «Метриума», 300 квартир и апартаментов общей площадью 28,5 тыс. кв. м. Средняя цена 1 кв. м — 514 тыс. руб., средняя стоимость квартир — 49,5 млн руб. «В схожем месте, на минимальном удалении от Кремля, представлен комплекс апартаментов St. Nickolas от компании Vesper. Однако первичные продажи в нем уже завершены. Цены на апартаменты, выставленные на продажу, начинаются от 1 млн руб. за 1 кв. м», — уточняет Широкова.

Комплекс на Славянской площади станет вторым проектом MR Group в элитном сегменте — первый проект на Цветном бульваре, 32, компания запустила осенью прошлого года. Кроме того, в декабре 2017 года MR Group купила проект апартамент-отеля на ул. Летниковской, 13, разрешение на строительство которого было получено в этом июне.​