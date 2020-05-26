В Китае умер основатель одной из крупнейших сетей казино

Стэнли Хо (Фото: Reuters)

В возрасте 98 лет в Китае умер основатель крупнейшей в Азии сети казино миллиардер Стэнли Хо, сообщает South China Morning Post.

По данным издания, налоговые поступления от принадлежавших Хо казино составляли половину всех доходов Макао — специального административного района Китая, который часто называют азиатским Лас-Вегасом.

По данным на 2018 год, когда Хо ушел на пенсию, его личное состояние оценивалось в $6,4 млрд.

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