Бизнес , 26 мая, 10:57
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В Китае умер основатель одной из крупнейших сетей казино
Стэнли Хо
В возрасте 98 лет в Китае умер основатель крупнейшей в Азии сети казино миллиардер Стэнли Хо, сообщает South China Morning Post.
По данным издания, налоговые поступления от принадлежавших Хо казино составляли половину всех доходов Макао — специального административного района Китая, который часто называют азиатским Лас-Вегасом.
По данным на 2018 год, когда Хо ушел на пенсию, его личное состояние оценивалось в $6,4 млрд.
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