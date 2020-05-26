Суд ЕС разберет иск «Рот Фронта» к Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка»

«Рот Фронт» хочет запретить Roshen зарегистрировать этикетку с изображением ромашек из-за возможной «путаницы» для потребителей

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Российская компания «Рот Фронт» судится с украинской кондитерской корпорацией Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка», следует из материалов суда.

Согласно ним, «Рот Фронт» хочет запретить Roshen зарегистрировать этикетку с изображением ромашки из-за возможной «путаницы» для потребителей.

В материалах дела указано, что «Рот Фронт» подал соответствующий иск в Общий суд Европейского союза с требованием запретить Roshen регистрацию этикетки еще в 2017 году, однако положительное решение по нему в сентябре 2018 было аннулировано.

Сейчас же «Рот-Фронт» попросил отменить решение об отклонении своего возражения, поданного в 2017 году. Суд требование компании удовлетворил и постановил взыскать судебные издержки «Рот Фронта» с Европейского бюро по интеллектуальной собственности (EUIPO).