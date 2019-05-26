СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler по слиянию с Renault

СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler по слиянию с Renault

По информации источников, переговоры находятся на продвинутой стадии. Обсуждаемый план подразумевает глобальное слияние с возможной передачей акций

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Итало-американский Fiat Chrysler (FCA) и французский Renault ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном слиянии, которое могло бы устранить некоторые из слабых сторон обоих автопроизводителей. Об этом агентству Reuters сообщили два источника, знакомых с обсуждениями. По словам собеседников, переговоры находятся на продвинутой стадии.

Financial Times также сообщила, что FCA и Renault обсуждают соглашение о создании «расширенных связей» для решения структурных задач, стоящих перед мировой автомобильной промышленностью.

Совокупная рыночная капитализация FCA и Renault приближается к €33 млрд ($37 млрд), а общий объем продаж в мире составляет 8,7 млн автомобилей. Помимо увеличения масштабов, слияние может помочь исправить недостатки, которые есть у обеих сторон. FCA владеет высокодоходным бизнесом по производству грузовых автомобилей в Северной Америке и маркой Jeep, но теряет деньги в Европе. Renault, напротив, является пионером в области электромобилей с относительно экономичными технологиями для двигателей и сильным присутствием на развивающихся рынках, но без американского бизнеса, замечает Reuters.

Рассматриваемый план по слиянию может включать передачу части капитала, сказал один из источников агентства. «Это не просто еще одно партнерство — это нечто большее», — уточнил он. Собеседники добавили, что исход переговоров о слиянии между компаниями остается неясным.

Представитель FCA отказался прокомментировать сообщения. Официальный представитель Renault Фредерик Тексье заявил, что у французского автопроизводителя нет комментариев, отмечает Reuters.