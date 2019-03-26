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Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%
За год оптовые цены на муку в России выросли более чем в полтора раза, в том числе из-за подорожания пшеницы. На стоимости хлеба в рознице это не оказывает существенного влияния, уверяют в Минсельхозе
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно». 15 марта 2019 года 1 т пшеничной муки высшего сорта стоила в среднем 20,3 тыс. руб. против 13,3 тыс. руб. годом ранее.

Цены на муку начали расти в марте 2018-го, и к марту 2019-го они поднялись на 53%, подтверждает партнер практики агропромышленного «НЭО Центра» Инна Гольфанд. Рост цен на муку видят и производители хлеба, говорит председатель правления Национального союза хлебопечения, глава совета директоров кондитерско-булочного комбината «Черемушки» Сергей Щедрин.

В марте ситуация начала меняться, указывает заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. По ее словам, пшеница стала дешеветь, и оптовые цены на муку сначала стабилизировались, а затем снизились практически во всех регионах. Если 10 марта хлебопекарная пшеничная мука высшего сорта в центральноевропейской части России стоила, по данным ИКАРа, 21,7 тыс. руб. за тонну, то к 20 марта — уже 21,3 тыс. руб.

Мука дорожала из-за роста цен на зерно и топливо, инфляции и повышения НДС, перечисляет Гольфанд. Она указывает, что вплоть до середины 2018 года цены на муку падали: если сравнивать март 2016 года с мартом 2018-го, то падение составило 15%. Основные потребители производимой в России муки — предприятия, которые изготавливают хлебобулочные и кондитерские изделия. С учетом переизбытка мощностей и падения цен на муку в 2016–2018 годах многие не самые эффективные производства в прошлом году столкнулись с убытками, добавляет эксперт «НЭО Центра».

Видео: РБК

Цены на муку напрямую зависят от стоимости продовольственного зерна, так как затраты на производство муки на 75% состоят из затрат на покупку зерна, объясняет представитель Минсельхоза, отмечая, что зерно в прошлом году дорожало. В свою очередь, в себестоимости хлеба мука составляет 20%, поэтому рост цен на муку не оказывает существенного влияния на цены на хлеб, уточняет представитель Минсельхоза.

Розничные цены на муку также выросли, но не так сильно, как оптовые, следует из материалов Росстата. В феврале 2019-го 1 кг пшеничной муки стоил в магазинах в среднем 35,1 руб., что на 10,2% больше, чем годом ранее. Данных за март еще нет.

О том, как оценивают состояние отрасли сами мукомолы и о чем они просят правительство, читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Елена Сухорукова
Теги: мука, зерно
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