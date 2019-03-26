Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%

Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%

За год оптовые цены на муку в России выросли более чем в полтора раза, в том числе из-за подорожания пшеницы. На стоимости хлеба в рознице это не оказывает существенного влияния, уверяют в Минсельхозе

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно». 15 марта 2019 года 1 т пшеничной муки высшего сорта стоила в среднем 20,3 тыс. руб. против 13,3 тыс. руб. годом ранее.

Цены на муку начали расти в марте 2018-го, и к марту 2019-го они поднялись на 53%, подтверждает партнер практики агропромышленного «НЭО Центра» Инна Гольфанд. Рост цен на муку видят и производители хлеба, говорит председатель правления Национального союза хлебопечения, глава совета директоров кондитерско-булочного комбината «Черемушки» Сергей Щедрин.

В марте ситуация начала меняться, указывает заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. По ее словам, пшеница стала дешеветь, и оптовые цены на муку сначала стабилизировались, а затем снизились практически во всех регионах. Если 10 марта хлебопекарная пшеничная мука высшего сорта в центральноевропейской части России стоила, по данным ИКАРа, 21,7 тыс. руб. за тонну, то к 20 марта — уже 21,3 тыс. руб.

Мука дорожала из-за роста цен на зерно и топливо, инфляции и повышения НДС, перечисляет Гольфанд. Она указывает, что вплоть до середины 2018 года цены на муку падали: если сравнивать март 2016 года с мартом 2018-го, то падение составило 15%. Основные потребители производимой в России муки — предприятия, которые изготавливают хлебобулочные и кондитерские изделия. С учетом переизбытка мощностей и падения цен на муку в 2016–2018 годах многие не самые эффективные производства в прошлом году столкнулись с убытками, добавляет эксперт «НЭО Центра».